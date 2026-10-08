Alguns postes da região apresentaram colas ‘lambe-lambe’ atacando Flávio Bolsonaro esta quinta-feira. O lambe-lambe da foto foi tirado em Sumaré e levado para as redes sociais.

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Ainda senador, Flávio Bolsonaro defendeu na terça-feira, 6 de outubro, uma alternativa ao fim da jornada 6×1 que, na prática, abre brecha para que empresas diminuam o salário de trabalhadores.

Questionado por jornalistas sobre o início da discussão no Senado do projeto que garante dois dias de folga por semana para todos os trabalhadores, o candidato disse ter “uma proposta infinitamente melhor, que é a da liberdade para o trabalhador escolher a sua própria carga horária”.

Poste ataca

O poste traz mensagem e até um QR Code levando para informações sobre o comportamento de Flávio. Diz o material “Flávio Bolsonaro só trabalha 3 dias na semana, mas quer que VOCÊ trabalhe 6×1”.