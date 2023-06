Prefeito Rafael Piovezan visita obras da região do bairro São Fernando

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou as obras da região do bairro São Fernando. Diversas frentes de trabalho atuam no local, com a construção do novo sistema de galerias e drenagem, implantação de um piscinão | tanque de retenção que captará as águas pluviais de diversas ruas da região, implantação de Nova Área de Bem-Estar e Lazer e reforma do canteiro central e rotatória na Avenida Alfredo Contatto.

“Construímos as novas galerias pelas ruas da região com o objetivo de levar toda a água da chuva para este novo piscinão, que vai receber todo o volume de água, acumulando e descarregando de maneira controlada até o ponto mais baixo do bairro. Tivemos uma obra importante realizada em 2013, pelo ex-prefeito Denis Andia, e agora temos mais esta nova obra, com grande expectativa em sanar os problemas. O piscinão será gramado, cercado, iluminado, com construção de calçadas ao seu redor, melhorando também o aspecto paisagístico do bairro”, comentou o prefeito.

“Além da obra de drenagem, temos a Nova Área de Bem-Estar e Qualidade de Vida. É mais um espaço para as pessoas conviverem, realizarem suas atividades físicas e cuidar da Saúde. Isso se soma ainda ao novo canteiro central da Avenida Alfredo Contatto, com uma importante melhoria na mobilidade urbana, oferecendo segurança a quem utiliza esta importante via”, concluiu Rafael Piovezan.

