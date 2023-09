Prefeitura convoca 56 aprovados em concurso público

A Prefeitura de Americana está convocando 56 aprovados

em concurso público para assumirem seus cargos como servidores municipais em variadas funções. Os editais de convocação foram publicados nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial do Município. Os profissionais também receberam um telegrama com informações sobre o procedimento.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A convocação é destinada às funções de auxiliar de obras (2 vagas), enfermeiro, farmacêutico (5), médico clínico geral de UBS, motorista (5), motorista de ambulância (5), pedreiro (2), pintor (4), pintor PCD, técnico de enfermagem PCD, técnico de enfermagem (2), servente, agente de promoção em saúde (2), analista em planejamento e orçamento, ajudante geral (7), ajudante geral PCD, contador (2), escriturário (3) e monitor escolar (10).

Os profissionais deverão comparecer no Auditório Villa Americana, nas dependências do Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 85, no dia 26 de setembro, às 9h e às 13h30, dependendo do cargo.

“Iniciamos as convocações dos novos concursados em abril e estamos dando continuidade ao processo com o objetivo de aperfeiçoar o atendimento público e servir melhor a população de Americana”, afirma o secretário de Administração, Eduardo Flores.

A lista completa com os nomes e respectivos cargos pode ser consultada no Diário Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.