Startups- Depois de meses de instabilidade e insegurança, o mercado de tecnologia

dá mostras de retomada nas contratações no fim do terceiro trimestre do ano. A startup catarinense SalesHunter registrou recorde histórico de novas vagas abertas em um mês em sua plataforma de recrutamento. Atualmente, há mais de 100 vagas abertas na área de vendas para empresas sediadas em diferentes regiões do Brasil. O número é quase o triplo do registrado em junho.

Pouco menos da metade das vagas são para SDRs – o que o mercado chama de Sales Development Representative, profissionais responsáveis pelo primeiro contato, qualificação e prospecção de potenciais clientes para B2B (Business to Business). Esta carreira foi a 5ª função mais buscada por recrutadores no último relatório oficial do Linkedin.

Mas o perfil das vagas é bastante variável. Entre os mais de 100 postos que podem ser preenchidos, a SalesHunter seleciona desde SDRs de nível júnior – profissional que geralmente ganha entre 2 e 4 mil reais de fixo mais comissão – até líderes sêniores como Diretor de Vendas, com salários que ultrapassam os 30 mil reais por mês, remuneração dificilmente encontrada no setores da economia tradicional.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Apesar da empresa ter investido em diversas ações para gerar demandas, como conteúdo, embaixadores da marca (alunos que se formam como SDR na escola de pré-vendas da SalesHunter e que propagam a marca nas redes sociais), investimentos em mídia e participação em diversos canais de conteúdo, a empresa percebeu claramente uma melhora geral na economia.

“Nós sentimos claramente uma retomada de investimentos das startups. Há um otimismo geral de que nos próximos meses haverá um crescimento dos negócios, um ambiente mais propício para expansão comercial e aceleração de marketing e vendas. Alguns de nossos clientes reportaram resultados muito acima da média no mês de agosto, com resultados expressivos, o que os levou a abrir mais vagas. Em um dos casos, um cliente abriu nove novas vagas para vendedores através da SalesHunter. Isso acontece pois a demanda está alta. O mercado dessa empresa está disposto a pagar pelo que ela oferece e os vendedores trarão um retorno enorme para a empresa se bem recrutados e treinados. Nós aplicamos as melhores práticas para que isso aconteça da maneira mais fluida, desde o recrutamento até o onboarding do profissional de vendas”, explica Gustavo Salles, CEO da empresa.

Outro fato relevante é que as empresas definitivamente retomaram o trabalho híbrido ou presencial. Destas vagas, somente 30% aceitam candidaturas 100% remotas. Das demais, há quem exija comparecimento ao escritório ao menos uma ou duas vezes na semana. “Isso torna o desafio ainda maior no recrutamento, pois precisa fazer sentido para a rotina e o equilíbrio de vida dos candidatos para que haja longevidade, resultados e menor turnover”. As empresas contratantes na plataforma da SalesHunter vão desde empresas de SaaS (Software as a service), agências digitais, grandes redes de varejo digitalizadas, em diferentes segmentos, de logística, financeiro, RH, entre outras.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP