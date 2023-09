Walewska. Irmão acusa cunhado de descaso

Irmão da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira, morta

aos 43 anos após queda do 17º andar de um prédio em São Paulo, acusou o cunhado de não arcar com nenhuma despesa do funeral da ex-atleta. A medalhista de ouro em Pequim (China), na Olimpíada de 2008 foi enterrada em Belo Horizonte, Minas Gerais, sua cidade natal, neste sábado (23), dois dias após a tragédia.

“Resolvi todas as burocracias, eu paguei todo o funeral. O marido da minha irmã não arcou com nada”, afirmou Wesley Oliveira em relação a Ricardo Mendes. Há uma semana, a família havia se reunido para o aniversário de Wesley e os pais de Walewska negaram ter notado qualquer tristeza na filha.

Ainda em conversa com o UOL, Wesley contou ter cabido a ele ficar à frente de toda parte burocrática de traslado do corpo, velório e enterro. “Fiz o que tinha que fazer porque era minha irmã. Corri para o prédio no dia do incidente, resolvi todas as burocracias, eu paguei tudo. Tanto a parte do translado, até todos os custos gerais do funeral. No total foram R$ 20 mil de custos. O marido da minha irmã não arcou com nada”, frisou.

O irmão da ex-atleta, que estava em São Paulo para lançar sua biografia, “Outras Redes”, disse que Ricardo apenas deixou o RG de Walewska na portaria de um prédio. “Depois, precisei pegar uma roupa pra vestir minha irmã, ele também deixou na portaria para a funerária pegar. Não encontrei com ele em nenhum momento”, relatou a respeito do cunhado, que teria enviado uma mensagem a Walewska pedindo a separação nos momentos que antecederam a tragédia.

