Bebeu, foi parado na blitz e xingou os PMs

Um homem que bebeu além da conta foi parado na blitz

em Americana e acabou xingando os policiais que faziam as abordagens. A cena aconteceu na vila Medon.

Os PMs faziam atrulhamento de rotina quando viram um carro em alta velocidade avançar o sinal vermelho na Avenida Brasil, região central da cidade.

A direção perigosa que acontecia com o carro motivou a abordagem. A polícia interceptou o veículo em um posto de combustível na região próxima onde a contravenção havia acontecido.

Mais notícias da cidade e região

O condutor, um homem de 31 anos, aparentemente não trazia nada ilegal consigo. Mas, segundo a polícia, exalava odor de álcool e agiu de forma arrogante no momento da abordagem.

A equipe tomou as medidas administrativas, mas quando o automóvel seria recolhido, o suspeito começou a xingar os PMs e tentou fugir levando a chave do carro.

Após policialpadrao.com.br

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP