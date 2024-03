Prefeitura da ovos de Páscoa nas escolas municipais

A Prefeitura de Nova Odessa entregou nesta semana,

na terça e quarta-feira (26 e 27/03), ovos de Páscoa de chocolate para todas as 5,3 mil crianças de zero a 10 anos atendidas na Rede Municipal de Educação. Segundo o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), que não pôde participar da entrega dos ovos como havia planejado, a medida tem um objetivo principal: garantir que todas as crianças ganhem o tradicional presente nesta época do ano.

“Eu sempre lembro de quando era criança, do primeiro ovo de chocolate que eu ganhei, quando eu e meu irmão estávamos no orfanato de Americana, logo depois que fomos separados dela por um tempo.

A gente era muito pobre, eu nunca tinha ganhado um ovo de Páscoa antes, e lembro da sensação de desembrulhar, do cheiro do chocolate, do sabor… A gente sabe que tem muitas famílias que não podem comprar um ovo de Páscoa para seus filhos, então queremos garantir essa alegria para essas crianças, e para todas as crianças da nossa Educação”, justificou Leitinho.

Quem acompanhou pessoalmente a entrega em algumas das 25 unidades da Rede Municipal foi o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho). “Foi muito legal, as crianças ficam super emocionadas. Eu expliquei para as crianças que tinha sido o Leitinho que me pediu para participar da entrega, falar com elas e desejar uma boa Páscoa para todos os nossos alunos e suas famílias, e muitas delas mandaram mensagens de carinho para o prefeito”, destacou Mineirinho.

“A recepção das crianças aos ovos de Páscoa entregues pela gestão tem sido muito positiva. Elas geralmente gostam bastante e reagem com entusiasmo e alegria. O que mais chama a atenção é a felicidade estampada em seus rostos ao receberem esse presente. Essa iniciativa municipal é importante porque promove a inclusão, a solidariedade e fortalece os laços comunitários, além de proporcionar momentos de alegria e celebração para as crianças, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade”, apontou o secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira.

“A recepção tem sido a melhor possível, as crianças amam, ficam muito felizes. É uma situação inédita para muitas delas. E assim a gente tem certeza que todas as nossas crianças vão ganhar ao menos um ovo de Páscoa, que nenhuma dessas crianças vai ficar de fora. Chama a atenção o brilho no olhar deles ao passarem por esse momento, uma iniciativa que visa não apenas a celebração da Páscoa, mas também a celebração de uma tradição brasileira que representa o amor, o respeito, a partilha. Se não tivesse essa ação, muitas poderiam acabar excluídas dessa importante vivência por questões socioeconômicas”, completou a diretora de Educação Infantil da Rede Municipal, Marli Pontes.

Também participou das entregas a diretora do Ensino Fundamental 1 da Rede, Denile Tupynambá Marin, e as equipes pedagógicas e de apoio de cada creche, pré-escola e escola municipal.

