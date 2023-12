A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste antecipa e efetua nesta sexta-feira (29) o pagamento do Cartão-Alimentação aos servidores públicos municipais.

Assim, o saldo disponibilizado nesta sexta ocorre três dias antes do previsto, dia 1º de janeiro.

Também neste mês, a Prefeitura já havia adiantado o pagamento da segunda parcela do 13º salário, com crédito realizado no dia 12 de dezembro.

