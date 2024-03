Prefeitura de Americana entrega escritura da casa própria para 67 famílias

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou as escrituras de imóveis de interesse social gratuitamente para 67 famílias do município, na tarde desta sexta-feira (15), na sede da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário da pasta, Luiz Carlos Cezaretto, o prefeito parabenizou as famílias pela conquista do documento que garante a posse definitiva de suas casas.

“Hoje é um dia de comemoração para as famílias que receberam a documentação de seus imóveis. É muito gratificante proporcionarmos este momento e viabilizarmos esta conquista. Retomamos o programa Escritura de Graça na cidade e trabalhamos para tornar possível este processo e realizar o sonho da casa própria junto às famílias que mais precisam”, disse o prefeito Chico.

Mais notícias da cidade e região

Foram contemplados com as escrituras de graça moradores dos bairros Parque da Liberdade, São Jerônimo, Jardim das Flores, Jardim dos Lirios, Jardim da Paz, Jardim Guanabara, Jardim Nossa Senhora Aparecida (Profilurb) e Jardim Brasil.

“Muitas famílias já foram atendidas e beneficiadas com as escrituras de graça na nossa gestão. Um processo que estava paralisado desde 2013 e foi retomado. É o nosso compromisso com a população. Parabéns às famílias que agora têm a tranquilidade e a garantia de seus imóveis”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

O secretário de Habitação falou sobre o trabalho desenvolvido para a regularização dos imóveis. “O processo de regularização dos imóveis de interesse social recebeu toda a atenção da Prefeitura e da Secretaria de Habitação. As equipes trabalharam com muito empenho e hoje sentimos a alegria das famílias em receber a documentação regularizada e a posse definitiva de seus imóveis”, disse Cezaretto.

Com a entrega das 67 escrituras nesta sexta-feira, a Prefeitura já contemplou 212 famílias com a documentação dos imóveis desde 2021.