Prefeitura executa serviços de zeladoria em diferentes regiões da cidade

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), executa manutenções e serviços de zeladorias em diferentes regiões da cidade. Nesta sexta-feira (2), as equipes realizaram melhorias de sarjetões, guias, sarjetas, calçadas, galeria e reparo asfáltico.

A manutenção do tubo de drenagem de água pluvial foi executada na Avenida Doutor Antônio Lobo, no Centro. Equipes da Sosu também trabalharam em sarjetão na Avenida Cillos, sarjeta na Rua Sebastião Antas, e guias, sarjetas e passeios no cruzamento da Rua Tamandaré e Rua Quintino Bocaiúva.

A equipe de asfalto realizou a recomposição asfáltica do reparo da galeria pluvial realizado na Rua Marco Campari esquina com a Rua Luiz Nardo, no bairro Boa Vista.

“Esses serviços de zeladoria são essenciais na manutenção e melhorias das vias públicas. São ações realizadas constantemente pelas nossas equipes”, destacou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

