Prefeitura inicia obras de pavimentação no Cordenonsi

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana iniciou, nesta sexta-feira (1), a limpeza e a preparação para a pavimentação da Rua Antônio Simão de Souza, no bairro Cordenonsi.

Antes da pavimentação, serão executados o muro de arrimo, guias e calçamento. “Estamos seguindo o cronograma de várias ruas que estão sendo pavimentadas em nossa cidade. Mais um desejo antigo da população sendo atendido pela gestão do prefeito Chico Sardelli e vice-prefeito Odir Demarchi”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O investimento é de R$ 69.313,40, por meio da linha de crédito do Programa Desenvolve SP, intermediado pelo presidente da Alesp, André do Prado, e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris.

Toda a tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios. As obras são executadas pela empresa Romaréllo Terraplenagem e Construções Ltda.

