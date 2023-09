Delegada quer mais apoio a mulheres vítimas de violência

A Câmara Municipal de Americana sediou nesta sexta-feira (1), no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a sétima reunião do Parlamento Metropolitano da RMC, composto por vereadores das vinte cidades da Região Metropolitana de Campinas. Com o tema “Violência contra a mulher: o que os municípios precisam fazer para ampliar o socorro”, a reunião contou com uma palestra da delegada Maria Helena Taranto Joia, que propôs ações conjuntas entre os municípios da região.

“É preciso derrubar todas as barreiras que impedem uma mulher de formalizar uma denúncia de violência”, apontou Dra. Maria Helena, responsável pelas Delegacias de Defesa da Mulher da região. Para ela, agir conjuntamente para que os municípios enfrentem a violência contra as mulheres é primordial. “Não adianta a ação isolada das delegacias ou de qualquer outro órgão para derrubarmos os números crescentes de violência contra a mulher: precisamos agir em conjunto, facilitando os registros dos casos e criando mecanismos capazes de fazer com que essas mulheres solicitem proteção”, afirma.

A reunião, comandada pelo presidente do Parlamento Metropolitano da RMC, Pepo Lepinsk – presidente da Câmara de Indaiatuba, contou com a presença do presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi; do 1º vice-presidente do Parlamento, Luiz Rossini (Campinas); do 1º secretário do Parlamento, Wagner Morais (Nova Odessa); do prefeito de Americana, Chico Sardelli; do vice-prefeito Odir Demarchi, da deputada Ana Perugini; além de vereadores e presidentes de Câmaras dos vinte municípios que compõem a RMC.

O tema da reunião foi proposto pela vereadora de Indaiatuba e presidente da Comissão de Defesa e Proteção à Mulher da RMC, Silene Carvalini, que no encontro dessa sexta-feira apresentou ao colegiado vídeos e dados de como Indaiatuba enfrenta a questão. “De acordo com os dados coletados em Indaiatuba de 2018 até o agora, 1.241 mulheres possuem medidas protetivas cadastradas, sendo realizadas neste período 6.457 rondas, realizadas pela Guarda Civil em locais que possuem vítimas vulneráveis. Já no SOS Caminho das Rosas, constam 502 aplicativos ativos, sendo que o alerta via app foi acionado 105 vezes”, relatou Silene ao falar sobre projetos e aplicativos disponíveis em Indaiatuba que visam coibir a violência contra as mulheres.

Ainda durante a 7ª reunião, o presidente Pepo Lepinsk e o primeiro secretário Wagner Morais protocolaram ofícios e moções que serão encaminhadas aos órgão competentes, como a Moção de Apoio à PEC da Igualdade Parlamentar; o ofício da Comissão de Segurança do Parlamento da RMC, solicitando a abertura de concurso público para a contratação de novos policiais civis; e a Moção de Congratulações ao Governo do Estado de SP, por complementar o valor que os hospitais recebem atualmente pelos procedimentos hospitalares; e ainda uma moção de apelo de autoria do vereador de Americana, Lucas Leoncine (PSDB), pedindo ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mais atenção à Represa de Salto Grande, com elação ao saneamento das cidades à montante

“Nossa represa de Salto Grande, infelizmente, chegou nessa situação por falta de compromisso das cidades que ficam acima dela, e que despejam esgoto sem tratamento no Rio Atibaia, o que acaba gerando um depositado de detritos aqui na represa, acarretando todos os problemas de aguapés e principalmente por torná-la inapropriada para uso”, comentou Leoncine.

Ao final da reunião, o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi, destacou que o parlamento é palco de amplos debates e lugar de união dos representantes do Legislativo, em nome da população de toda a região. “Uma honra Americana ser sede deste debate, que serve de troca de experiências, celeiro de ideias e discussão dos grandes problemas que nos afligem”, comentou.

