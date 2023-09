Educação retoma visitas das escolas municipais à “Adonópolis”

Foram retomadas, esta semana, as visitas das escolas da rede municipal de Educação de Americana à Adonópolis – espaço criado pela Editora Adonis para oferecer experiências de imersão literária, entretenimento e educação. Cerca de 990 estudantes do quinto ano do Ensino Fundamental da rede estiveram no espaço durante o primeiro semestre de 2023, dentro do cronograma do Programa “Como Nasce um Livro?”, em desenvolvimento com demais atividades nas escolas.

A partir de agora, mais de 1,1 mil alunos da Educação Infantil vão participar das visitas, que incluem vivências para as crianças, com jogos, brincadeiras e aprendizado. Entre as atividades previstas, estão oficinas criativas, ouvir e contar histórias, desenhar e pintar, leitura, músicas para ouvir e dançar, descoberta sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), formação de palavras e figuras com mosaico e atividades com instrumentos musicais, entre outras.

O calendário do segundo semestre foi aberto na segunda-feira (28) com a ida de duas turmas de alunos da Casa da Criança Aracy ao local. As próximas agendas são dos alunos das Casas da Criança Arapiranga, Juriti, Maíra e Baeti.

“As atividades lúdicas são essenciais no desenvolvimento saudável das crianças e, em nossa rede, estão contempladas no currículo escolar para estimular a criatividade e incentivar o hábito de leitura. A administração do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi promove este estímulo ao proporcionar às crianças de todas as idades o contato e a interação direta com os livros e a literatura. A formação de leitores e escritores qualificados em Americana começa desde cedo, com projetos específicos e atividades pedagógicas desenvolvidas nas creches, Casas da Criança e EMEIs”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

