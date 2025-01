Prefeitura interdita av Carlos Botelho para eliminar calhas profundas

A Prefeitura de Nova Odessa realiza na manhã desta quarta-feira (15) uma intervenção na Avenida Carlos Botelho, entre as esquinas com a Rua Aristeu Valente e a Avenida João Pessoa.

A ação ser[a para eliminar quatro canaletas para escoamento de águas pluviais (enxurrada). As “valetas” se tornaram muito profundas após o recapeamento realizado em 2021, atraindo reclamação de motoristas que passam diariamente pelo local.

O serviço será realizado pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento, com apoio da Coden Ambiental. As interdições, sinalizações temporárias e controle do desvio do tráfego será feito pelos agentes do Setor de Trânsito.

Segundo o secretário-adjunto de Segurança do Município, Silvio Natal, e a autoridade municipal de Trânsito, Benedito Goes Neto, a interdição nesta quarta-feira começa às 7h e prossegue até as 12h. Se necessário, para a conclusão do serviço, a interdição pode ser repetida na manhã de quinta-feira (16/01).

Além dos dois quarteirões da Carlos Botelho situados entre as esquinas atendidas pela obra, também serão interditados os trechos finais da própria Avenida João Pessoa, da Rua Aristeu Valente e – por causa das mãos de direção – também uma mão de direção da Rua Washington Luiz. Os motoristas devem obedecer a sinalização temporária, sob risco de sofrerem acidentes.

Durante as obras, a alternativa para quem trafega pela Avenida Carlos Botelho no sentido Sumaré-Americana deverão “subir” à esquerda na Rua Washington Luiz em direção à Rua 15 de Novembro, virar à direita na 15 de Novembro e seguir até a esquina com a Rua 1º de Janeiro, virando então à direita em direção à Carlos Botelho (sentido Americana).

Não só Carlos Botelho; SÃO GONÇALO INTERDITADA

A partir desta terça-feira (14/01), também está interditado o trecho “rural” final (não pavimentado) da Avenida São Gonçalo, a partir do Jardim Campos Verdes até a divisa com Sumaré. A interdição foi feita pela empreendedora responsável pela implantação de um empreendimento habitacional no local, devido ao intenso tráfego de maquinário pesado que é necessário no momento.

A interdição deve durar, a princípio, uma semana. A interdição está sinalizada, e a sinalização deve ser obedecida pelos motoristas. A alternativa para quem trafega sentido Nova Odessa-Sumaré por esta via é descer pela Rua Vanderlei Willis Klava em direção à Rua Fioravante Martins, e então tomar a Avenida Ampelio Gazzetta/Avenida Rebouças em direção a Sumaré.