A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste entrega oficialmente nesta quinta-feira (25), a partir das 18h30, o Novo Laboratório de Análises Clínicas do Município. Localizado à Rua do Couro, 745, no Jardim Pérola, a estrutura tem mais de 250 metros quadrados de área construída e é inédita na história da Saúde Pública do Município.

Construído ao lado do Complexo Regional de Saúde – inaugurado há uma semana pelo prefeito Rafael Piovezan -, o Novo Laboratório de Análises Clínicas tem quatro boxes para coleta, sala para coleta privativa, área para desjejum, sala para esterilização de materiais, área de laboratório para manipulação das amostras, apoio administrativo e apoio para funcionários, entre outras estruturas.

O prédio é inteiramente climatizado, conta com iluminação interna e externa com lâmpadas LED, energia solar com placas fotovoltaicas, produzindo energia renovável, limpa e sustentável.