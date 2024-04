Além das disputas em quadra, o 1º Open de Padbol de Americana, realizado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes, contará também com atrações musicais e área de alimentação com food trucks durante os três dias de evento. A competição está marcada para este final de semana, entre os dias 26 e 28 de abril, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

Na sexta-feira (26), a animação ficará por conta da dupla Rodrigo e Juliano, a partir das 20h. No sábado (27), o grupo Pagode RF se apresenta a partir das 15h. Além disso, o DJ Guto Maia comanda o som durante todo o final de semana. O evento convida tanto os atletas quanto o público presente a contribuir com doações de fraldas geriátricas tamanho M, G e GG, que serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade.

“Será uma grande festa para toda a família, com excelentes jogos dentro de quadra e uma ótima estrutura em volta, com comida boa, música boa e o principal, muita alegria e diversão. O padbol é uma modalidade nova que tem conquistado os americanenses e é uma enorme felicidade ter um espaço aqui no nosso Centro Cívico, pronto para receber esse evento pioneiro. Convidamos toda a população a prestigiar”, diz o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Inédito no município, o torneio terá disputas em cinco categorias: infantil, iniciante, mista, PCD e PRO, sendo que na mista as equipes podem ser compostas por um homem e uma mulher ou por duas mulheres. Ao todo, serão distribuídos R$ 5 mil em prêmios, além de troféus, medalhas e brindes.

Os jogos terão início na sexta-feira (26), às 17h30, com a categoria mista. No sábado (27), a categoria PRO entra em quadra a partir das 8h, seguida pela iniciante, por volta das 10h. Também está previsto o Jogo das Estrelas, com presenças confirmadas do ex-jogador de futebol Michel Bastos e do influencer Rafael Vieira, conhecido como Jukanalha. Por fim, no domingo (28), as partidas das categorias infantil e PCD fecham a programação.

O campeonato é organizado pela Associação Brasileira de Padbol e pela S2X Sports e Eventos, representada pelos sócios-fundadores Henrique e Pituco Sacilotto.

Premiações

Todas as categorias: Troféus, medalhas e brindes

Iniciante

1º lugar: R$ 350,00

2º lugar: R$ 150,00

Mista

1º lugar: R$ 350,00

2º lugar: R$ 150,00

PCD

1º lugar: R$ 350,00

2º lugar: R$ 150,00

PRO

1º lugar: R$ 2.000,00

2º lugar: R$ 1.000,00

3º lugar: R$ 500,00