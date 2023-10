Prefeitura realiza simulação de acidente com foco nos motociclistas

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), realizará uma simulação de acidente de trânsito com foco nos motociclistas nesta terça-feira (31), no cruzamento das Avenidas Europa e São Jerônimo, das 9h às 11h.

Durante a operação, que contará com o apoio da Guarda Municipal de Americana (Gama), do Pátio Municipal de Veículos, da CPFL e da SCS Tecnologia, será entregue um panfleto que visa conscientizar os motociclistas sobre a importância de utilizar equipamentos de segurança e manter a atenção no trânsito.

“Essa é uma ação educativa com os motociclistas, tema nacional do trânsito no mês de outubro. O nosso objetivo é conscientizar os motociclistas, que atualmente são 35% dos óbitos em acidentes de trânsito no Estado de São Paulo”, ressalta o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A ação contará com um veículo e duas motos danificadas, além de bonecos e pessoas simulando vítimas de acidente.