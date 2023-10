Bateu na ex, levou a filha embora e teve que se explicar pra polícia

Um homem, de 29 anos, mecânico, teve que se explicar para a polícia militar na noite do último sábado, por volta das 23h, após agredir sua ex-companheira. O caso aconteceu na rua da Servidão, Vila Cordenonsi, em Americana.

Segundo a PM, que atendeu a ocorrência, no local, a vítima, de 24 anos e desempregada, informou aos agentes que teve uma briga com seu ex-companheiro e que sofreu agressões com socos e ameaças de morte.

Informou, ainda, que depois da discussão, o ex-marido pegou a filha do casal e foi embora para a casa e que ela já possuía medida protetiva. Dito isto, a equipe se deslocou até a residência, onde localizou o indivíduo.

Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ante o exposto, as partes foram conduzidas até o Plantão Policial e posterior liberadas.

