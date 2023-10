Prefeitura inicia obras de remodelação viária na Av. Nossa Senhora de Fátima

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta segunda-feira (30) a remodelação viária que será executada no cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Rua Maria Joana Criveloni Abrahão, na altura da Vila Israel.

Esse novo cruzamento contará com uma baía exclusiva de acesso à Rua Maria Joana Criveloni Abrahão, para os motoristas que estão na Avenida Nossa Senhora de Fátima sentido Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Essa conversão não era permitida.

Além de acrescentar uma faixa de rolamento na avenida, a remodelação viária no trecho contará com um conjunto de semáforos. Também será necessária a intervenção na galeria pluvial, remanejando a boca de lobo.

“O objetivo desta obra é evitar acidentes e melhorar a segurança dos motoristas que saem daquela região e cruzam a Avenida Nossa Senhora de Fátima”, diz o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Para a execução desta obra e com a implantação do semáforo, o radar de velocidade será removido da Avenida Nossa Senhora de Fátima.

