No mercado imobiliário, há um leque de opções para todos os gostos, sendo uma delas o apartamento duplex, que entrega uma configuração espaçosa e layout diferenciado.

Com essas vantagens, é possível criar desde salas de estar mais aconchegantes até uma sala de jogos, sem precisar limitar os demais espaços. Para a aquisição de um imóvel, é preciso avaliar modelos, vantagens e desvantagens do local para escolher aquele que melhor atende às expectativas e necessidades dos moradores.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Mas o que é um duplex?

As sócias Danielle Dantas e Paula Passos, da Dantas & Passos Arquitetura, definem o duplex como um tipo de imóvel dividido em dois pavimentos interligados por uma escada ou um elevador interno. Nessa configuração, geralmente no primeiro andar ficam as áreas sociais como salas, varanda e cozinha. Já no segundo andar, costuma receber os dormitórios e as alas mais intimistas. “Mas isso não é uma regra, uma vez que sua principal vantagem arquitetônica está no tipo de planta, divisão com privacidade dos ambientes e no dobro de espaço. Por isso, a configuração dos cômodos pode variar entre os dois andares e serem personalizados de acordo com a preferência de quem mora“, diz Paula.

No living do duplex executado pela dupla do escritório Dantas & Passos Arquitetura, o mood suave, presente por meio dos estofados claros, e as cortinas, que vão do teto ao chão, recobrem o fechamento de vidro com vista para a cidade de São Paulo | Foto: Maura Mello

Danielle enfatiza que o apartamento duplex também entra na categoria de imóveis de luxo e, por muitos anos, foi associado ao seu benefício de espaço duplicado. Entretanto, com a expansão de construções com metragens reduzidas no mercado imobiliário, hoje já é possível encontrar duplex menores e com valores mais acessíveis. “É preciso levar em conta o desejo e os gostos dos futuros residentes para saber escolher entre um apto convencional e um duplex pequeno. A segunda opção, se estiver em uma cobertura, sempre vai oferecer maior privacidade, que pode ser uma vantagem decisiva“, explica.

Vantagens do investimento

· Espaços amplos

Uma das principais vantagens, segundo as arquitetas, é o apartamento com área dobrada e que pode ser convertido em diversos ambientes amplos, pois serão dois andares abertos à diversas possibilidades de layouts e design. “Isso o torna muito visado para famílias grandes ou espaçosas“, ressalta Paula.

Com dois pavimentos, os moradores têm mais opções para configurar o espaço e fazer salas mais intimistas como desse projeto assinado por Paula Passos e Danielle Dantas. Na imagem, um estar de convivência próximo ficou situado próximo à adega | Foto: Maura Mello

“Desmitificamos a ideia de que apartamentos são limitados, pois como o dobro da metragem tudo fica mais prático. Essa proposta é perfeita para investir no convívio social e familiar, sem perder espaço nas áreas pessoais e íntimas de cada um“, completam as profissionais.

· Vista deslumbrante

Localizado no último andar, o duplex propicia um belo skyline urbano de vista | Projeto de Dantas & Passos Arquitetura | Foto: Maura Mello

Como a maioria dos duplex estão localizados no último andar das construções, quem o adquirir pode valer-se da vista como um privilégio. “Poder admirar a paisagem tem um impacto muito positivo em nossa rotina. Muitas vezes, o que precisamos é de apenas alguns minutos de contemplação e paz para o nosso dia melhorar“, sugere Danielle.

· Possibilidade de reformas

Ponto importante para quem gosta de construir e reformar, as arquitetas relatam o duplex como uma opção de maior liberdade. “Apesar de ser uma construção complexa em relação aos demais, as construtoras, geralmente, trabalham com plantas mais flexíveis para possibilitar reformas nos dois pavimentos sem grandes impedimentos. Então, é uma facilidade para personalizar o duplex“, contam as sócias.

· Benefícios do condomínio

Os residentes podem usufruir de todas as regalias que um condomínio pode oferecer, como a segurança, monitoramento 24 horas e controle de acesso. Mas além disso, quando localizada na cobertura, o apartamento duplex pode contar com uma área de lazer com piscina e área gourmet exclusivas do morador e a realização do sonho de um jardim para chamar de seu.

No duplex realizado pelas sócias do escritório, um deck de madeira foi incluído no terraço | Projeto de Dantas & Passos Arquitetura | Foto: Maura Mello

Quando preferir o convencional

Contudo, Paula e Danielle lembram que nem sempre o duplex se configura como a melhor opção para morar, principalmente quando pontua-se requisitos como acessibilidade e segurança às pessoas idosas, pois quando não há possibilidade de ter elevadores internos, escadas podem ser limitadores pela dificuldade de locomoção.

Aproveitando a área útil

A metragem de um imóvel nada mais é do que a área interna dele, levando em consideração apenas os pisos, sem as paredes. As profissionais ressaltam que não necessariamente a área útil de um duplex é maior que um apartamento de um piso somente. “Se está localizado no último andar de um edifício, geralmente é possível ganhar, com uma reforma, alguns metros quadrados que antes estavam sem utilidade e também cobrir alguma área aberta, transformando em um espaço proveitoso“, explicam.

No terraço, os revestimentos em tons frios acrescentam um toque rústico, mas sem deixar o conforto de lado. Esse projeto ainda possui um painel para colocar velas e aquecer o espaço | Projeto de Dantas & Passos Arquitetura | Foto: Maura Mello

Para aproveitar ao máximo as dimensões do duplex, é necessário pensar em ambientes funcionais em ambos os níveis, mas sem perder o ar sofisticado que a edificação oferece. Isso inclui pensar em planejados e mobiliários multiusos, por exemplo, armários e gavetas embutidas na cozinha e no escritório, sofás-camas, além de poltronas que ajudem a maximizar as salas sem perder a fluidez. A paleta de cores também é importante para não compactar o espaço, assim, é sugerido considerar o uso de cores claras, iluminação adequada e a luz natural.

Outras possibilidades de layouts abrem frente para incluir o home office, pois o trabalho em casa ganhou destaque e é uma tendência que veio para ficar. Investir nas áreas de lazer é uma boa dica, tal qual incrementar com bar e adega próximo às áreas sociais, criar salas de jogos e cinema. “No duplex, tudo pode ser moldado a gosto dos moradores“, finalizam Paula e Danielle.

Sobre a Dantas & Passos Arquitetura

A Dantas & Passos Arquitetura desenvolve projetos de arquitetura e design de interiores para os segmentos residencial e comercial. Atuando no mercado desde 1996, as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos valorizam os projetos que os clientes possam realmente aproveitá-los. Cores neutras e atemporais fazem parte da essência da dupla, que tem um vasto portfólio nas cidades de São Paulo, interior e Miami. “Buscamos sempre pensar em soluções exclusivas e feitas sob medida para cada cliente, sempre respeitando os sonhos de cada um. Participamos pessoalmente de todas as etapas do projeto, desde a criação até os objetos de decoração.”

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP