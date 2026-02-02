A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, concluiu no final da manhã desta segunda-feira (2) os reparos de uma erosão na Rua Fernando de Camargo, no trecho entre a Rua Rio Branco e a Rua dos Professores, no Centro. O fluxo de trânsito já está liberado na via. A recomposição do asfalto será feita nas próximas horas.

Neste domingo (1º), após as chuvas, foi identificada uma erosão no local e o Departamento de Água e Esgoto (DAE) foi acionado. Durante a vistoria técnica, as equipes constataram o rompimento de uma rede de esgoto. O conserto foi realizado ainda na noite deste domingo.

Após a conclusão do reparo da rede de esgoto, as equipes passaram a apurar a causa do rompimento e identificaram uma erosão no solo. Diante disso, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos realizou uma sondagem no local e executou a recomposição e compactação da camada drenante do solo nesta manhã de segunda, a fim de evitar novas erosões.

Prefeitura e DAE de olho

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, acompanhou os serviços, assim como o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“A atuação rápida das equipes permitiu restabelecer as condições adequadas de drenagem e garantir a segurança da via em um curto espaço de tempo. Esse trabalho evita novos transtornos, preserva a infraestrutura urbana e assegura a fluidez do trânsito em uma região central da cidade”, destacou o secretário Adriano.