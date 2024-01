Preso em flagrante por tráfico após cadela Tandera encontrar drogas

Um homem foi preso no fim da tarde desta terça-feira por tráfico de drogas, no bairro Vista Alegre, em Santa Bárbara.

Segundo a Guarda Civil Municipal, a equipe estava em patrulhamento preventivo pelo bairro quando visualizaram o indivíduo agachado pegando algo, e que ao perceber a aproximação da viatura levantou rapidamente e dispensou algo no chão, sendo abordado na sequência.

Em procedimento de busca pessoal nada de ilícito foi localizado, no entanto, ao verificar o que o homem havia dispensado, foi constatado ser 3 pedras de crack. Diante do exposto, foi acionado a equipe de Canil e após varredura com a cadela Tandera, foi encontrado uma embalagem plástica contendo mais 30 pedras de crack, 7 porções de maconha e 5 eppendorfs de cocaína.

Na sequência, a parte foi algemada conforme decreto 8858/2016, com receio de fuga, e conduzida ao Plantão Policial onde, após ciência, a autoridade presente deliberou pela apreensão dos entorpecentes e ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo a disposição da justiça.

