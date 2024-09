Os principais lançamentos de outubro no streaming

A influencer e humorista Gabriela Gadotti, a Mini Gabys, deu o que falar ao lançar seu perfil no OnlyFans e Privacy – as plataformas adultas – e mostrar seu lado mais hot. Hoje, ela fatura cerca de R$ 80 mil com seus nudes e vídeos com seu marido, o modelo e ator Alex Giacomin. Na web, o casal viralizou ao mostrar a diferença de altura. Ela mede 1,20m de altura e ele, 1,80m.

“Entramos na trend e as pessoas ficaram chocadas com a diferença, mas para a gente isso nunca foi problema. Pelo contrário, as pessoas fantasiam muito a nossa relação, tem fetiche em ver essa diferença de altura. E tudo encaixa, a coisa pega fogo mesmo (risos). São cenas do dia a dia, algumas aventuras e até flagras em público. Apostamos em conteúdo caseiro mesmo”, diz.

Depois que assumiu a relação, Mini Gabys inclusive viu seu faturamento aumentar. Os dois mantêm uma relação sem tabus e preconceitos. “O que faz sucesso mesmo são nossas cenas do dia a dia, nossa intimidade mesmo. Com ele foi uma conexão incrível, amor à primeira vista”, lembra Mini Gabys.