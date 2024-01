De novembro de 2023 a janeiro de 2024, a procura pela vacina da dengue Qdenga nas farmácias Raia e Drogasil subiu 400%. Segundo o Ministério da Saúde, nas duas primeiras semanas de 2024, o número de casos de dengue no país mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. O SUS prevê começar a aplicar a Qdenga no próximo mês de fevereiro, mas o número de doses é suficiente para atender apenas o público de 10 a 14 anos.

Para crianças abaixo de 10 anos, adolescentes acima de 14 anos, adultos e idosos, ainda não há previsão para o início da vacinação pelo SUS. Com a limitação da quantidade de doses na rede pública, a rede privada se tornou uma alternativa. Na Droga Raia e Drogasil, a Qdenga é aplicada em pessoas de 4 a 60 anos. Por enquanto, a prescrição médica é obrigatória.

A Qdenga, produzida pela farmacêutica japonesa Takeda, é aplicada em duas doses com intervalo de 90 dias. A aplicação pode ser feita tanto em quem nunca teve a doença, quanto em quem já teve. Segundo o fabricante, a eficácia é de 80,2% e a proteção dura 12 meses. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que o Brasil é o país que mais registra casos de dengue no mundo. Em 2023, foram 2,9 milhões de casos e pelo menos 1.094 mortes.

“O papel das farmácias é cada vez mais contribuir para o bem-estar das pessoas e para a prevenção de doenças. Somos um aliado da saúde pública, esse é um compromisso nosso. Muita gente ainda nem sabe que já existe vacina para a dengue e o nosso papel é também informar e facilitar o acesso das pessoas”, diz Juliana Cervan, diretora da área Mais Saúde da RD-RaiaDrogasil. Em todo o país, 306 filiais da Droga Raia e Drogasil aplicam a Qdenga.

O cliente pode consultar a unidade mais próxima nos sites https://www.drogaraia.com.br/suasaude e https://www.drogasil.com.br/suasaude. É possível fazer agendamento, mas não é obrigatório. Cada dose custa R$ 349,90 e o valor pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros. Grávidas, mulheres que amamentam e pessoas com imunodeficiência ou que fazem tratamento imunossupressor não podem tomar a vacina.

Droga Raia e Drogasil fazem teste rápido de dengue

A procura pelo teste rápido da dengue aumentou 500% nas farmácias Raia e Drogasil entre novembro de 2023 e janeiro de 2024. “O teste da dengue é muito simples de fazer, basta uma gotinha de sangue, e detecta os quatro tipos de vírus que circulam no Brasil. O diagnóstico mais preciso ajuda o sistema de saúde a adotar medidas de controle da doença. Sempre que alguém testa positivo, orientamos esse paciente a procurar os serviços médicos”, afirma Juliana.

Qualquer pessoa acima de dois anos pode fazer o teste sem necessidade de pedido médico, agendamento ou jejum. O resultado sai em 15 minutos e o valor é R$ 39,90. A lista completa das 1.900 unidades que fazem o teste em todo o país está nos sites da Raia e Drogasil.

Serviço – Vacina QDenga

Preço: R$ 349,90 (parcelamento em até 10x sem juros)

Onde: Confira a disponibilidade no site https://www.drogaraia.com.br/suasaude e https://www.drogasil.com.br/suasaude. Não é preciso agendamento

Esquema vacinal: Duas doses, com proteção de 12 meses

Serviço – Teste rápido

Preço: R$ 39,90

Onde: Confira a disponibilidade no site https://www.drogaraia.com.br/suasaude e https://www.drogasil.com.br/suasaude. Não é preciso agendamento, jejum ou pedido médico

Resultado: Em 15 minutos

Sobre a RD-RaiaDrogasil

A RD foi formada em 2011, a partir da fusão da Droga Raia e da Drogasil. Hoje, está presente em todos os Estados do país, com mais de 2,9 mil farmácias. Em 2022, o grupo teve faturamento de R$ 31 bilhões, Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 2,3 bilhões e atingiu market share de 15,1% no setor de varejo farmacêutico. O objetivo da companhia é se tornar um ecossistema de saúde. Por isso, continua ampliando sua capilaridade física e digital, disseminando um novo conceito de farmácia, com maior oferta de serviços de saúde em um modelo de negócio multicanal.