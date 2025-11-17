O desaparecimento do professor limeirense André Gomes Menezes, de 48 anos, teve um desfecho trágico. Na manhã de domingo (16), um corpo foi localizado em um canavial da Usina Esther, em Cosmópolis (SP).

Mesmo em avançado estado de decomposição, o irmão de André reconheceu as roupas no local, e a confirmação oficial veio nesta segunda (17), após perícia identificar as digitais.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de homicídio, já que há indícios de morte violenta. André desapareceu no dia 12 de novembro após sair de casa dizendo ter recebido uma ligação urgente.

Família de Professor fala

Segundo a família, ele não tinha inimigos nem envolvimento com drogas. O caso segue sob investigação.

