Base de Excelência da Mulher de Sumaré tem nova gestão

Nova co-gerente da BEM planeja trazer melhorias na qualidade de vida das mulheres

A nova gestora da BEM (Base de Excelência da Mulher) de Sumaré é Viviane Silva, conforme portaria publicada no diário oficial na sexta-feira (10). Ela é formada em gestão pública e tem ampla experiência em gestão hospitalar.

Além disso, Viviane atuou como assessora parlamentar, foi coordenadora da ouvidoria do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e gerente administrativa do CEU (Centro Educacional Unificado), onde trabalhou com crianças e adolescentes. “Estamos prontos para melhorar a qualidade de vida das mulheres de Sumaré. Esse é o nosso principal objetivo”, explica.

Segundo Viviane, a prioridade dos primeiros meses da nova gestão é zerar a fila de espera. “Vamos trabalhar para que todas as mulheres que esperam por algum exame ou procedimento sejam atendidas”, afirmou.

A Base de Excelência da Mulher atende mulheres de todas as faixas etárias e oferece consultas e procedimentos ginecológicos por meio de encaminhamento das UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

No último ano, foram realizados 4.414 procedimentos, como ultrassom, biópsia, inserção de DIU e cardiotoco. Além disso, a unidade fez 11.408 consultas especializadas, como mastologia, ginecologia, obstetrícia, nutricionista e fisioterapia pélvica.