Termina nesta segunda-feira (23) o prazo de inscrições para mentorias e gravações musicais do projeto Nascente Musical, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e produção de Caio Furtacor.

As inscrições para as mentorias devem ser feitas por meio do link https://bento.me/nascentemusical. As vagas são destinadas a músicos maiores de 18 anos. Quatro artistas solo ou duplas serão selecionados para receber mentorias individuais, gravar em estúdio profissional e se apresentar em um evento aberto ao público.

Além do novo prazo, há novos critérios para integrar a formação: artistas com músicas, instrumentais ou não, já lançadas também podem inscrever seus trabalhos, desde que inéditos. A participação de moradores de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa também está autorizada, mediante confirmação da disponibilidade de deslocamento.

São, ao todo, 32 horas de mentorias de composição e em estúdio, de gravação e de ensaio para apresentação. A divulgação dos selecionados acontece em 28 de junho.

“Ampliar os critérios de participação do público é uma maneira de garantir a aplicação dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc, que durante a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi distribuiu R$ 1,7 milhão para o fomento cultural em Americana”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O projeto cultural Nascente Musical é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e foi selecionado através do edital de chamamento público PNAB 05/2024, nos termos da Lei Federal Nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e produção de Caio Furtacor.

