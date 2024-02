Estudantes já podem ir se preparando para a 7ª edição do Projeto Recitar – a palavra em Verso Vivo de Santa Bárbara d’Oeste. Devido à reforma do Teatro Municipal “Manoel Lyra”, as apresentações, como na edição passada, serão realizadas no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” nos dias 14, 15 e 16 de maio deste ano para as categorias Fundamental I (4º e 5º anos), Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio e Técnico; respectivamente.

No que se refere aos poemas de Autoria Barbarense, a obra deverá ser inédita e ser escrita a partir do tema “Arte – caminho para o conhecimento”. A escolha da Secretaria de Cultura e Turismo se deve pela Arte na escola contribuir para o desenvolvimento cognitivo, favorecendo o aprendizado através do lúdico-pedagógico, sendo trabalhados valores morais, éticos e estéticos, que visam despertar e expandir a criatividade do educando.

O Concurso de Declamação de Poemas é realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria de Educação, e com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Diretoria de Ensino de Americana, e voltado aos estudantes barbarenses de Escolas Públicas e Particulares do Fundamental e do Ensino Médio e Técnico, com o objetivo de despertar e cultivar o interesse pelas obras poéticas da Língua Portuguesa e valorizar novos talentos literários da cidade.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas do dia 8 de abril até as 23h59 do dia 19 do mesmo mês por meio de formulário próprio que estará disponível a partir do dia 1º de abril no site www.culturasbo.com e deverá contar com participações apenas de declamadores, sendo um para poema de autor consagrado e outro para poema de autoria barbarense. As escolas interessadas em participar poderão solicitar o Regulamento e sanar dúvidas via e-mail almir.pugina@santabarbara.sp.gov.br