Com meio quilo de lagosta, é possível preparar cerca de 25 pequenos pastéis e servir como aperitivo para inovar nas receitas e receber amigos e familiares em alto estilo. O aperitivo combina com cervejas, espumantes, vinhos brancos ou drinques de verão e integra o menu assinado pelo renomado chef Dalton Rangel. O pastel de lagosta entrou recentemente no cardápio do restaurante Cristofori, na Praia Brava de Itajaí (SC) e já tem alta aceitação porque traz ao mesmo tempo a delicadeza da iguaria com a popularidade do pastel.

Confira as dicas de preparo:

A escolha e o ponto da lagosta

Segundo o chef Dalton, é importante saber que a lagosta chega para a venda de duas formas: fresca ou congelada. Quando é fresca, para escolher, a dica é notar a aparência. Precisa ter brilho, cores vivas e ter um cheiro bem levinho de maresia. Quando é congelada precisa estar branquinha e a casca em perfeito estado.

“Um desafio ao cozinhar uma lagosta é acertar o ponto. Muitas pessoas erram ao cozinhar demais e acabam deixando ‘borrachuda’. No mundo da lagosta, por ser uma carne sofisticada e delicada, menos é mais!” orienta.

Dicas de preparo do pastel de lagosta

Para a massa, é necessário farinha de trigo, cachaça, óleo e sal, ou, para quem preferir, pode comprar a massa pronta de sua preferência para fazer em casa.

O chef sugere que a lagosta, para o pastel, deve ser temperada com sal, manteiga e raspas de limão siciliano.

A lagosta pode ser cozida no vapor. Para meio quilo, o tempo é em torno de 5 a 10 minutos, com água em ebulição. Por isso, durante o processo é importante verificar o ponto para garantir uma carne suculenta.

Já para quem preferir fazer a lagosta na frigideira, grelhar na manteiga com um fio de azeite em torno de 3 a 5 minutos e temperar.

Em seguida, após esfriar, recheie cerca de 20 gramas em cada pastel e frite com óleo a 180°C.

Quem preferir, pode optar pelo pastel assado no forno.

Drinque de verão

Para acompanhar os pastéis de lagosta, um drinque sugerido pela equipe do Cristofori Piano Bar é o Apple and Grape, uma mistura de vodca, xarope de maçã verde, suco de limão, uvas Thompson e folhas de manjericão.

SERVIÇO

Onde: Cristofori Piano Bar, no primeiro piso do Bravamall. Rua Delfim Mário de Pádua Peixoto, 500 – Praia Brava, Itajaí/SC.

Sobre o Cristofori Piano Bar

Inaugurado no final de 2022, o Cristofori Piano Bar, em pouco tempo de funcionamento, já se tornou cobiçado destino gastronômico e de entretenimento do litoral de Santa Catarina, por unir arte, música e culinária de alta qualidade com inspiração aos bares norte-americanos dos anos 20. Localizado dentro do Bravamall, centro de compras, cultura e lazer premium, o restaurante atende para almoço e jantar com menu assinado pelo renomado Chef Dalton Rangel e oferece uma variedade de bebidas além de carta de vinhos da Grand Cru, maior importadora e distribuidora especializada em vinhos finos de qualidade da América Latina. O piano bar conta com atmosfera intimista com sofás, móveis de antiquário, obras de arte e palco com piano de cauda onde acontecem shows com músicas dos mais diversos estilos, especialmente “Jazz” e “Soul”.