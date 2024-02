De acordo com um estudo da Apubra – Associação Pizzarias Unidas do Brasil, o mercado brasileiro de pizzaria teve um crescimento de 499% nos últimos dez anos, registrando um total de 70.839 empreendimentos. Segundo a associação, diariamente são produzidas 3,8 milhões de pizzas em todo o país, com uma média de produção de 2.630 unidades por minuto. Gabriel Farrel, fundador da Borda & Lenha, primeira rede de fast-pizza do Brasil, acredita que apesar dos grandes números apresentados, o segmento de pizzarias ainda tende a crescer muito nos próximos anos.

“Atualmente, as pessoas priorizam ter tempo de qualidade com as pessoas amadas e, ao mesmo passo, estão com cada vez menos tempo para fazer tarefas como cozinhar ou ir ao supermercado. A soma desses fatores impacta positivamente o potencial de delivery de pizzas, que são sempre uma opção rápida, prática e saborosa para receber amigos e familiares”, explica Farrel.

Neste cenário, o fundador da Borda & Lenha destaca quatro tendências do mercado brasileiro de pizzas para 2024. Confira:

Atendimento premium

Segundo a pesquisa Zendesk Customer Experience Trend 2023, 70% dos clientes gastam mais com marcas que oferecem uma jornada integrada, fluída e personalizada. Tendo isso em vista, Farrel afirma que o atendimento premium será o destaque entre os concorrentes. “Os consumidores estão mais exigentes e no mercado de pizzarias, o atendimento premium será o grande diferencial procurado, por isso, é importante demonstrar que o produto foi produzido pensando exclusivamente naquele cliente. Na Borda & Lenha, por exemplo, operamos com o modelo “monte sua pizza”, em que o cliente pode selecionar o sabor e montar a própria pizza a partir de mais de 25 toppings”, comenta.

Experiências diferenciadas

De acordo com o estudo Anuário do Gestor: CX Trends 2023, elaborado pela Opinion Box em parceria com a Octadesk, 87% dos consumidores dão preferência por comprar de marcas que oferecem uma boa experiência. Neste aspecto, Farrel acredita que as pizzarias terão que criar vivências memoráveis. “Para inovar, se destacar e proporcionar experiências singulares, creio que as pizzarias podem investir em ações como parcerias com chefs convidados, desafios de comer certa quantidade de pizza em determinado tempo, serviços por assinatura, brindes surpresa e embalagens de entrega criativas e personalizadas”, exemplifica o executivo.

Cardápios inovadores

Segundo Farrel, um cardápio único também será fundamental para chamar a atenção em meio à concorrência e, para isso, tem a solução: “Estar sempre disposto a experimentar novos sabores, ingredientes e estilos de pizza”. Além disso, o executivo recomenda o acompanhamento de tendências alimentares como pizzas vegetarianas e veganas, ingredientes orgânicos, e pizzas de inspiração étnica, que são uma ótima oportunidade para inovar o cardápio e proporcionar produtos únicos no mercado. “Outro fator que pode ajudar na composição de um cardápio diferenciado é disponibilizar opções sazonais que aproveitem ingredientes frescos e da estação”, indica.

Uso de tecnologia

Conforme a pesquisa Tendências em Tecnologia, efetuada pela TOTVS em parceria com a H2R Pesquisas Avançadas, 85% das empresas ampliaram os investimentos em TI durante a pandemia da Covid-19 e 3 em cada 4 corporações incluíram o segmento em discussões de negócios. Neste cenário, Farrel destaca que a tendência de implementar cada vez mais tecnologia nos negócios, também vale para o mercado de pizzarias. “A capacidade de abraçar a tecnologia continuará sendo fundamental para o sucesso da indústria de alimentos e restaurantes. No mercado de pizzarias, o recurso pode melhorar a experiência do consumidor de diversas formas: no rastreamento de pedidos em tempo real, pagamento online, avaliações e feedbacks online e integração com redes sociais”, finaliza Farrel.