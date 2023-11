PT lança jornal em Americana

O PT voltou a lançar seu jornal em Americana

O primeiro número da atual gestão agora este mês de novembro.

Turbinado pelo terceiro mandato de Lula da Silva, o partido pretende ampliar sua bancada na Câmara da cidade ano que vem e, eventualmente, ‘pesar’ na corrida eleitoral que tem 4 nomes principais e nenhum da legenda.

O jornal é assinado pelo presidente Eduardo Coienca e pelo diretor de comunicação ex-vereador Paulo Pasquini. A peça traz destaques do governo Lula e apresenta deputados que atuam na cidade. O ex-presidente nacional da legenda Rui Falcão e a deputada estadual Ana Perugini estão no informativo de 4 páginas.

O ex-deputado e líder local Antonio Mentor e a herdeira do ex-prefeito Waldemar Helô Tebaldi também aparecem na 1a edição do jornal.

A única vereadora do partido na Câmara da cidade, Juliana Soares, foi incluída ao lado dos deputados e aparece no informativo do partido que voltou a comandar o país.

