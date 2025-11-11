O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), colocará em operação, a partir das 0h desta quarta-feira (12), 26 novos radares em trechos estratégicos de rodovias estaduais sob sua gestão. O órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes terá, com essa nova ativação, um total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 467.

A lista completa com a localização dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP.

A medida visa reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas, com radares devidamente sinalizados e limites de velocidade definidos para cada trecho.

Motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados, numa ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas.

“A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes”, afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

Os equipamentos fazem parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.

A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna. Os demais equipamentos previstos seguem em fase de implantação, com testes e homologação antes de entrarem em operação.

O início da fiscalização será divulgado oficialmente pelos canais do Governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Confira a localização dos 26 novos radares:

Rodovia Km Sentido Município Velocidade

SP 036: 080,929 – Norte/Sul – Piracaia – 60 / 60 (km/h)

SP 305: 012,700 – Leste/Oeste – Monte Alto – 60 / 60 (km/h)

SP 055: 178,100 – Leste/Oeste – São Sebastião – 40 / 40 (km/h)

SP 055: 189,500 – Leste/Oeste – São Sebastião – 40 / 40 (km/h)

SP 222: 027,530 – Leste/Oeste – Iguape – 40 / 40 (km/h)

SP 270: 377,370 – Leste/Oeste – Ourinhos – 60 / 60 (km/h)

SP 253: 148,038 – Leste/Oeste – Luís Antônio – 60 / 60 (km/h)

SP 253: 192,158 – Leste/Oeste – Pradópolis – 60 / 60 (km/h)

SP 008: 034,290 – Norte/Sul – Mairiporã – 40 / 40 (km/h)

SP 023: 037,850 – Leste/Oeste – Franco da Rocha – 60 / 60 (km/h)

SP 066: 082,331 – Leste/Oeste – Jacareí – 60 / 60 (km/h)

SP 102: 072,400 – Norte/Sul – Mogi das Cruzes – 40 / 40 (km/h)

SP 332: 036,162 – Norte/Sul – Caieiras – 40 / 40 (km/h)

SP 332: 040,124 – Norte/Sul – Franco da Rocha – 40 / 40 (km/h)

SPA 042/332: 001,000 – Norte/Sul – Franco da Rocha – 40 / 40 (km/h)

SP 613: 046,656 – Leste/Oeste – Euclides da Cunha Paulista – 100 / 80 (km/h)

SP 151: 009,030 – Leste/Oeste – Iracemápolis – 60 / 60 (km/h)

SP 215: 019,239 – Leste/Oeste – Vargem Grande do Sul – 40 / 40 (km/h)

SP 225: 076,657 – Leste/Oeste – Analândia – 60 / 60 (km/h)

SP 304: 127,415 – Oeste – Americana – 80 / 80 (km/h)

SP 304: 150,200 – Leste/Oeste – Piracicaba – 110 / 90 (km/h)

SP 316: 172,300 – Norte/Sul – Santa Gertrudes – 40 / 40 (km/h)

SP 346: 204,850 – Oeste – Espírito Santo do Pinhal – 60 / 60 (km/h)

SPA 127/304: 002,350 – Sul – Nova Odessa – 60 / 60 (km/h)

SP 322: 431,009 – Norte – Severínia - 60 / 60 (km/h)

SP 413: 025,440 – Norte/Sul – Miguelópolis – 100 / 80 (km/h)

