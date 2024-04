O ex-vereador Rafa Macris decidiu abraçar o MBL

(Movimento Brasil Livre) e vai lançar 3 pré candidaturas esta semana em Piracicaba. Ele foi candidato a prefeito em 2020 em Americana e ficou em 3o lugar. Este ano deve voltar como candidato a vereador e conseguiu uma vaga aos 45 do segundo tempo no PP.



Chamado pra toda galera 019 que curte o nosso trabalho!! Leia + sobre política regional No dia 26 de Abril, em Piracicaba, 3 dos nossos guerreiros lançarão as suas pré-candidaturas! @gutoschiavetto de Limeira, @pyetro.martins_ de Rio Claro e @luisbena.mbl de Piracicaba darão o primeiro passo dessa longa jornada até a vitória!



@kimkataguiri , @renansantosmbl , @renatobattistambl , @amanda.vettorazzo e @gutozacariasmbl também vão estar presentes para dar ainda mais força para o evento!!

