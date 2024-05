Rafael Piovezan conversa com famílias barbarenses no Rio Grande do Sul

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, conversou, nesta quarta-feira, com a Fernanda e a Flaviane, duas barbarenses que moram há anos em Canoas, no Rio Grande do Sul. Na conversa, falaram sobre as necessidades de todo o povo gaúcho neste momento tão difícil e sobre como SBO pode ajudar.

Entre os produtos mais necessários estão água potável, medicamentos e itens de higiene pessoal – como sabonetes, escovas de dente, creme dental, fraldas e lenços umedecidos. Além de materiais de limpeza, toalhas, roupas de cama e roupas pessoais.

Mais notícias da cidade e região

São diversos pontos de arrecadação em Santa Bárbara – entre eles os organizados pela Defesa Civil. Confira os locais:

Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste

Rua Graça Martins, 464, Centro

Segunda a sexta-feira, das 6 às 18 horas

Tivoli Shopping

Avenida Santa Bárbara

Segunda a sábado, das 10 às 22 horas

Domingos e feriados, das 11 às 22 horas

Tavares Agropet

Rua Holanda, 2035, Jardim Europa

Segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas

Sábado, das 8 às 16 horas

Domingos e feriados, das 8 às 12 horas

ACISB – “SOS Rio Grande do Sul”

Ação especial de Dia das Mães

Praça Central

Sábado, das 9 às 15 horas

As doações serão levadas ao Fundo Social e Defesa Civil do Estado de São Paulo para transporte por meio de companhias aéreas, com a devida agilidade necessária.