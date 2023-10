Rafael Piovezan recepciona Derrite, prefeitos e autoridades da RMC

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, recepcionou nesta terça-feira (31) o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, prefeitos e autoridades da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Na ocasião, Santa Bárbara d’Oeste foi sede da reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento da RMC, em encontro no Centro de Estudos e Cultura e Ambiental.

A reunião abordou assuntos relacionados à Segurança Pública e demais temas pertinentes aos 20 municípios da RMC, além de deliberações de projetos do Fundocamp.

“Santa Bárbara d’Oeste é uma cidade em constante desenvolvimento. Assim como todos os presentes aqui, temos o claro objetivo de trabalhar para melhorar a qualidade de vida do cidadão. E a RMC tem uma característica muito específica, a da forte conexão entre as cidades. Somos conurbados com Americana e muito ligados aos demais municípios. É motivo de muito orgulho receber os prefeitos e o secretário de Segurança Pública em nossa cidade”, disse o prefeito.

“Avançamos muito em Segurança Pública, ampliando o videomonitoramento, saindo de nenhuma câmera há 10 anos para as mais de 300 câmeras instaladas atualmente. Contratamos 61 novos guardas, adquirimos 15 novas viaturas, ampliamos o armamento da Guarda Municipal, com a compra e com convênios firmados com a Secretaria de Segurança Pública. O trabalho em Santa Bárbara é articulado, envolvendo a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Além de tudo isso, temos as diversas áreas de bem-estar e qualidade de vida implantadas em diversos pontos de Santa Bárbara d’Oeste, e os bons índices em Saúde, Educação, Meio Ambiente, Saneamento, Desenvolvimento Econômico e Social. Assim, somos considerados a melhor cidade do Brasil em Qualidade de Vida, somos a cidade mais segura do Estado de São Paulo de acordo com o Instituto Sou da Paz e somos uma das 10 cidades mais seguras do País de acordo com dois renomados estudos de 2022. Mesmo assim, sabemos dos desafios que temos pela frente. É necessária a união do esforço de todos os poderes e de toda a sociedade para que possamos avançar ainda mais”, completou Rafael Piovezan.

Também estiveram presentes na reunião os prefeitos Gustavo Reis (Jaguariúna, atual presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC), Luiz Alfredo Dalben (Sumaré, atual vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC), Chico Sardelli (Americana), Thomás Capeletto (Itatiba), Edivaldo Brischi (Monte Mor), Cláudio José Schooder – Leitinho (Nova Odessa), Dário Pacheco, Vinhedo), os vice-prefeitos Felipe Sanches (Santa Bárbara d’Oeste), Sargento Camargo (Paulínia) e Luiz Fernando Miguel (Morungaba), o diretor Executivo da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), Eliziário Barbosa, secretários municipais, o presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Paulo Monaro, os vereadores Bachin Junior, Careca do Esporte, Eliel Miranda, Esther Moraes, Joi Fornasari, Juca Bortolucci e Kátia Ferrari, o presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Brochi, o presidente do Instituto Movimento Cidades Inteligentes, Luigi Longo, o CEO da Solução Consultoria Tributária, José Nilson Rodrigues Junior, além de representantes de secretarias, órgãos estaduais, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.