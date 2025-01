Raio cai em árvore e atinge carro e quiosque em Santa Bárbara

A chuva veio mais esparsa esta quinta-feira mas atingiu toda a região, com mais força em alguns bairros. O raio assustou muito quem passava pelo local, novo point da juventude nem tão jovem de Santa Bárbara.

Prefeitura realiza limpeza de área no São Fernando

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta segunda-feira (27) a limpeza de uma área localizada entre as ruas Brilhante, do Papel e da Blenda, no Jardim São Fernando. Equipes e máquinas trabalham na raspagem e remoção de entulho e vegetação do terreno.

Mais notícias da cidade e região

Posteriormente, o local será revitalizado com a construção de calçada, iluminação e paisagismo, transformando o espaço em mais uma área de convivência das famílias e dos trabalhadores das empresas do entorno.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP