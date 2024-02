Rede deve perder comando em Americana

deve perder comando em Americana. Líder local da Rede, Awdrey Kokol emitiu nota afirmando que deve mudar de partido para sair candidata a vereadora este ano.

A Rede está em federação com o PSol e teve candidatos a vereador em 2020 apoiando Giovana Fortunato (PDT), mas não elegeu ninguém.

Leia abaixo a nota de Awdrey

Com muita tristeza no coração confirmo que estou deixando o partido do coração, a Rede sustentabilidade.

Aproveito pra falar que é a Rede, artigo feminino, as pessoas ainda chamam de O Rede. Um partido construído por muitas mãos, mas por ideias genuínas e feministas, é o partido da Marina Silva, Heloísa Helena, mulheres aguerridas, fortes e íntegras.



Mas um partido não sobrevive de idéias e ideais, para crescer ele precisa existir e para existir ele precisa de dinheiro, de estrutura, de pessoas empenhadas.

Não há candidaturas fortes sem dinheiro, somos engolidos, cuspidos e escarrados pelos partidos grandes, cheio de gente, grandes comitês, gráficas e aporte financeiro para fazer suas negociações.

Fizemos bastante nos últimos 4 anos, participamos de audiências públicas, em Americana e Santa Bárbara, assinamos em conjunto petições e moções, denunciamos e acionamos o Ministério Público à exemplo do protocolo feito para o acompanhamento do contrato entre a Prefeitura e a APAE para atendidos de pessoas dentro do espectro autista, participamos de eventos relativos a violência doméstica e obstetrícia, não fizemos tudo que planejamos, mas o que estava ao nosso alcance.

Passaram por aqui várias pessoas. Perdemos com muito pesar, Eduardo Minatel Frederico, que foi o porta voz masculino do time, falecido em junho de 2022, Du fez e faz uma falta tremenda, entrou na política ainda jovem, muito conhecido na cidade e foi fundador do Cine Clube junto Também foram membros da executiva juntos com Márcio e eu, os professores Clarissa Oliveira e Milton Sancofa, a bailarina Daniela Forte, e as advogadas Bianca Resende e Aline Costa Ramos. Um time de coração.

Eu só agradeço a tudo o que eles fizeram, e registrar que é um trabalho cansativo e sem remuneração, toma uma coisa muito rara nos dias de hoje: tempo. Obrigada pelo apoio de sempre e pela parceria, certamente nossos caminhos ainda se cruzarão.

Por falta de tempo (e dinheiro) não conseguimos montar uma chapa digna de um quociente eleitoral vencedor (que será ainda mais alto esse ano).

Estivemos perante a Estadual para pleitear ajuda, mas essa realidade não é só nossa, todo o Estado precisa de ajuda com candidaturas fortalecidas também, mas o fundo partidário não atende todo mundo.

Esperamos que o partido saiba superar os obstáculos impostos a uma estrutura partidária que desfavorece os menores e bandeiras de luta diversas e plurais

Eu não saio da política partidária mas digo, tô no mercado, e me sinto preparada para começar uma nova construção!

Um forte abraço. Fico a disposição