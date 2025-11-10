Renan discute riscos do metanol na RMC em reunião de comissão

Vereador de Americana esteve em Campinas falando sobre tema na 9ª reunião da Comissão de Assuntos Metropolitanos

O vereador Renan de Angelo participou, na quarta-feira (5), da 9ª reunião da Comissão de Assuntos Metropolitanos – COMARC, realizada na Câmara Municipal de Campinas. O encontro foi conduzido pelo presidente da comissão, vereador Vini Oliveira (Campinas), que vem liderando com firmeza e responsabilidade os debates que envolvem toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Nesta edição, o tema central foi o risco do consumo de bebidas adulteradas com metanol, um grave problema de saúde pública que tem gerado episódios recentes e preocupantes na região. A discussão reforçou a necessidade de fortalecer ações de prevenção, fiscalização e proteção da população frente à circulação de produtos clandestinos.

Participaram representantes de diversas cidades da RMC, entre elas: Campinas, Americana, Monte Mor, Cosmópolis, Morungaba, Sumaré, além de Valinhos. Entre as lideranças presentes estavam os vereadores Lucas Vieira (Sumaré), Renato Olivatto (Monte Mor), Xandão (Cosmópolis), Ramon (Presidente da Câmara de Morungaba), Ketryn (Valinhos – 1ª suplente) e Carlinhos Camelô (Campinas), além de Renan representando Americana.

A reunião contou ainda com a presença do capitão Ortega e do diretor de Operações Marcelo, da Secretaria de Segurança Pública de Campinas, reforçando o compromisso intermunicipal na construção de estratégias conjuntas.

Durante o encontro, o presidente Vini Oliveira apresentou o projeto “Selo Bebida Segura”, de sua autoria, que visa garantir a rastreabilidade e a origem das bebidas comercializadas. A iniciativa já apresenta resultados positivos em São Bernardo do Campo e foi destacada como modelo inovador a ser considerado pelos municípios da região.

Renan enfatizou a importância do diálogo permanente entre as cidades da RMC:

“Quando tratamos de temas que ameaçam vidas, como o metanol, precisamos de união entre municípios, responsabilidade compartilhada e políticas preventivas. A COMARC cumpre um papel essencial ao promover essa integração”, afirmou.

O encontro reuniu também grande público e lideranças regionais, demonstrando o engajamento crescente da sociedade na busca por soluções coletivas para a segurança e a saúde da população.

