Rio Open define adversários de favoritos no Qualifying

O Rio Open, apresentado pela Claro, terá neste domingo, às 17h, a definição dos últimos classificados para a chave principal, que serão adversários de três cabeças de chave: o italiano Lorenzo Musetti e os chilenos Alejandro Tabilo e Nicolas Jarry. Outro tenista que aguarda um adversário do Qualifying é o italiano Luciano Darderi.

Principal classificado no Qualifying, o argentino Camilo Ugo Carabelli decide uma vaga na chave principal contra o chileno Tomas Barrios Vera a partir das 17h na Quadra Guga Kuerten após levar a melhor em uma batalha com o brasileiro Karue Sell, em que venceu por 2 sets a 1, com 6/4, 4/6 e 6/4, em 2h26.

Barrios Vera eliminou um campeão do Rio Open para chegar à rodada final do Qualifying. Em duelo de chilenos, ele derrotou Cristian Garin com parciais de 6/4 e 6/3.

Camilo Ugo Carabelli tenta um lugar na chave principal pela primeira vez após duas tentativas em 2023 e 2024, enquanto Barrios Vera tenta a sua terceira participação consecutiva.

Nos outros confrontos por vaga na chave, o português Jaime Faria enfrenta o argentino Juan Manuel Cerundolo na Quadra 1. Faria avançou ao vencer o brasileiro Mateus Alves por 7/5 e 7/6(4), enquanto Cerundolo superou o compatriota Thiago Tirante por 6/1 e 6/4.

Depois de superar o brasileiro João Lucas Reis em três sets, com 6/7(0), 6/3 e 6/4, Chun-Hsin Tseng, da Taipé Chinesa, enfrenta em busca da chave principal o argentino Marco Trungelliti, que superou o alemão Yannick Hanfmann.

O argentino Roman Burruchaga e o boliviano Hugo Dellien decidem a outra vaga restante. Burruchaga tenta um lugar na chave principal pela primeira vez depois de surpreender o compatriota Federico Coria por 2/6, 6/1 e 6/4. Dellien já disputou as quartas de final duas vezes no ATP 500 carioca e busca a sua quinta participação.

Pelo Qualifying de duplas, os brasileiros Gustavo Heide e Marcelo Zormann avançaram para a rodada final com vitória sobre o norte-americano Ryan Seggerman e o australiano John Patrick Smith por 2 sets a 1, com 6/4, 6/7(0) e 10-4. Neste domingo, a dupla brasileira enfrenta o português Francisco Cabral e o holandês Jean-Julian Rojer.

Sobre o Rio Open 2025:

O Rio Open 2025 conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio do Santander, Mubadala, Shell, BetNacional,Black Princess, Engie, Emirates e Zurich. Também com as empresas Rolex, KIA, Seara Gourmet, Herbissimo, EMS, B3, Star+, EMS, Disney Cruise Line e, ainda com White Martins, Rede Dor, Tegra Incorporadora, IBMEC, Café Melitta, PremierPet, Zetaflex, Shopping Leblon, ALLOS, Sorvete Magnum, Copa Energia e Grey Goose.

A Fila será a responsável pelo material esportivo e a Wilson fornecedora da bola oficial do evento. Já a Worldwine oferecerá o espumante e vinho oficiais do Rio Open e a Lider fornece o mobiliário para o Corcovado Club, Espaço Pedra da Gávea e para o Players Lounge.

O SporTV é a emissora oficial do Rio Open e exibe em HD todos os jogos da quadra central para o Brasil e mais de 140 países através da ATP Media.

O evento é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério do Esporte, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Também é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

O Rio Open é uma promoção IMM com realização do ICT.

