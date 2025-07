O 3º Rock Day Americana estreou com muita energia nesta sexta-feira (11), com apresentação e discotecagem do DJ Viny Blanco e shows de Frann Azalim e da banda Biquini Cavadão, comemorando 40 anos de carreira. Um público rotativo de aproximadamente 18 mil pessoas acompanhou sucessos como “Vento, Ventania”, “Tédio”, “Dani” e “Zé Ninguém” no Centro de Cultura e Lazer (CCL).

O evento continua neste sábado (12) a partir das 15h, com grupos da cena roqueira regional e encerramento com a icônica banda Viper.

A entrada é solidária, com a doação de um shampoo infantil, destinado ao Fundo Social de Solidariedade para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade. Além disso, o Fundo Social está presente com uma barraca de lanche de pernil, cuja renda será revertida para estas famílias.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, saudou o público que lotou o CCL.

“Hoje é dia de encontro e comemoração. O CCL está muito bonito com a presença de todos vocês, obrigado por comparecerem a esta festa preparada com tanto carinho pela Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio das outras pastas”, disse.

O vice-prefeito Odir Demarchi concordou. “As famílias de Americana e até de outras cidades vieram conferir a programação e convido todos a retornarem amanhã para mais rock”, declarou.

No sábado, a partir das 15h, o público vai conferir as apresentações das bandas GTC, Purgatory (Iron Maiden Cover) e Viper, encerrando o segundo dia do Rock Day Americana 2025.

“Estamos realmente gratos pela presença do público! Preparamos atrações para agradar todos os estilos e a população respondeu com calor e alegria nesta sexta-feira. Amanhã tem mais!”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, estendendo o convite para o público retornar ao CCL.

Estrutura do Rock Day

Além da barraca com lanche de pernil, a praça de alimentação conta com seis cervejarias, uma tenda de Tchay e os seguintes estabelecimentos comerciais: Buenos Burger (hambúrguer), Padaria Dona Vitória (lanche de costela), Poco Loco (pastel), Churros das Meninas, Win (carnes e espetos), Peruchi Pizza e Firebull Burger.

A feira de artesanato Ameriart está presente, com produtos de artesãos locais, e a área kids tem brinquedos infláveis para as crianças. O trecho da Avenida Brasil entre a Rua das Paineiras e a Rua das Palmeiras (sentido Centro) foi interditado para receber o público e, neste sábado, a ação se repete a partir das 15h.

O 3º Rock Day Americana é uma realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Bokme! Produções, e conta com o patrocínio da Labutare Construtora e Incorporadora, via Programa Conexão Cultura.