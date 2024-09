Rogério do Meio Ambiente vem a vereador em S Barbara

Rogério do Meio Ambiente vem candidato a vereador pelo Republicanos este ano e quer ser uma das surpresas na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste.

Ele está no time do prefeito Rafael Piovezan (PL), do vice prefeito Felipe Sanches e recebeu importante apoio esta semana.

Rogério recebeu o apoio do pastor presidente

da Assembleia de Deus Ministério do Belém José Wellington.

O vídeo foi gravado em São Paulo com a presença dos deputado Federal Paulo Freire e estadual Marta Costa.

José Wellington gravou vídeo direcionado aos moradores e eleitores de Santa Bárbara e falou “Este é o nosso candidato a vereança neste município”.

