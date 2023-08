A Rolex, empresa da indústria relojoeira suíça, com espaço dedicado

e a Danglar, tradicional joalheria de Goiânia, inauguraram o novo espaço dedicado à marca Rolex na loja da Danglar, localizada no Flamboyant Shopping, em Goiânia. O evento para convidados foi realizado na quinta-feira, 17 de agosto.

Durante o coquetel, os clientes e convidados puderam conhecer em primeira mão as peças da nova coleção da Rolex e o novo espaço, que oferece um sofisticado cenário no qual se pode descobrir uma ampla variedade de relógios Rolex.

