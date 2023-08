O McDia Feliz 2023 será realizado neste sábado, dia 26 de agosto.

A campanha, que é uma das principais do país em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis, chega a sua 35ª edição e celebra 35 anos de impacto positivo na sociedade com cerca de R$ 375 milhões já destinados para a saúde e educação de milhares de crianças e adolescentes que tiveram suas vidas transformadas.

O McDonald’s do Pátio Limeira Shopping, um dos quatro restaurantes da rede em Limeira, também participa da ação. No sábado, toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac, exceto impostos, será revertida para o Instituto Ronald McDonald, que atua para promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e seus familiares, contribuindo com o aumento das chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil, e para o Instituto Ayrton Senna, que colabora para ampliar oportunidades para jovens por meio da educação pública de qualidade.

“Mais uma vez, o Pátio Limeira Shopping está abraçando e apoiando essa campanha, que é tão importante. Esperamos que a população de Limeira e região também transmita amor e solidariedade e participe, fortalecendo essa luta. Cada ajuda é essencial e muito válida”, destaca Sibelly Paganotti, coordenadora de Marketing do shopping.

Para apoiar a causa e colaborar com a campanha, basta adquirir o lanche Big Mac neste sábado, nos restaurantes McDonald’s, entre eles a unidade do Pátio Limeira Shopping. O valor individual do lanche é de R$ 18,00. Mais informações podem ser obtidas pelo site https://www.mcdonalds.com.br/mcdia-feliz.

Números

Em 2022, o McDia Feliz bateu recorde e se tornou a maior edição da história da campanha, com arrecadação de R$ 25,8 milhões. Desse total, cerca de R$ 19,9 milhões foram destinados ao Instituto Ronald McDonald, o que beneficiou 64 projetos de 51 instituições que atuam com oncologia pediátrica em 19 estados e no Distrito Federal, e aproximadamente R$ 5,9 milhões ao Instituto Ayrton Senna, que proporcionou a capacitação de 42 mil educadores, impactando 2,5 milhões de estudantes de escolas públicas em seis diferentes projetos desenvolvidos pelo Instituto. No total, desde a primeira edição, em 1988, cerca de R$375 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz, maior ação social do McDonald’s do Brasil.