Santa Bárbara e Nova Odessa; bairros ficam sem água esta 3a; veja onde

Bairros de Santa Bárbara e Nova Odessa terão abastecimento afetado esta terça-feira (18). Em SBO, a região da Zona Leste vai ser a mais atingida. No mesmo dia, a Coden Ambiental de Nova Odessa vai realizar uma interrupção programada no fornecimento de água em uma parte do Jardim São Manoel.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste programou para terça-feira (18) a instalação de um registro entre os reservatórios localizados no Jardim Europa e Jardim das Palmeiras, serviço previsto para ocorrer das 8 às 17 horas.

Bairros afetados em Santa Bárbara

Nesse período, o abastecimento de água poderá oscilar para os bairros: Jardim Europa, Palmeiras, Parque Planalto, Manacá, Frezarin, Dona Regina e Ferrarezi.

O registro a ser instalado faz parte de um conjunto de melhorias que o DAE vem realizando na Zona Leste com diversas ações no sistema de distribuição de água, como instalações de válvulas redutoras de pressão, setorização e troca de redes antigas.

Mais notícias da cidade e região

O DAE solicita a compreensão dos moradores dos bairros citados e orienta para que façam a economia de água da caixa do imóvel durante o período mencionado do serviço, usando somente o necessário a fim de minimizar possíveis transtornos.

Telefones para informações: 0800-770-3459 e 3459-5910, ou mensagens de texto para o whatsApp: (19) 9.9992.6848, atendimento todos os dias, das 6 à meia-noite.

Coden Nova Odessa informa interrupção temporária programada para melhorias na rede de água do São Manoel

Na próxima terça-feira (18/02/2025), a Coden Ambiental de Nova Odessa vai realizar uma interrupção programada no fornecimento de água em uma parte do Jardim São Manoel. A suspensão vai acontecer das 8h às 14h e afetará exclusivamente o trecho onde estão sendo realizadas as obras de troca das redes antigas por novas tubulações de PEAD (Polietileno de Alta Densidade).

Ao mesmo tempo, serão executados serviços de manutenção na rede de esgoto em um trecho da rua Fioravante Martins, entre as ruas Octávio Guedes e Valter Pereira Diniz. Essa intervenção ocasionará alterações no tráfego local e contará com o apoio dos agentes de trânsito municipais para orientar os motoristas.

Para aqueles que trafegam no sentido Avenida Ampelio Gazzetta-Bairro”, a orientação é seguir à esquerda pela Rua Octávio Guedes. Já os motoristas que se deslocam no sentido Bairro-Avenida Ampelio Gazzetta deverão seguir à direita pela Rua Valter Pereira Diniz.

TROCA DE REDE

Durante os trabalhos, a Coden realizará testes de estanqueidade, injetando água na nova tubulação PEAD enterrada para identificar possíveis vazamentos. A medida permitirá, como próximo passo, que o sistema de abastecimento aéreo provisório, conhecido como by-pass, possa ser desativado com segurança.

A iniciativa faz parte de um projeto abrangente, com previsão de conclusão em seis meses, que envolve a substituição de 7,2 mil metros de rede de distribuição de água em dois locais: o Jardim São Manoel, o Jardim Eneides Industrial e o Parque Industrial Recanto. O investimento totaliza R$ 3,5 milhões.

Nos Parque Industrial Recanto e no Jardim Eneides Industrial, a Cadre Engenharia está encarregada de substituir 6.122,88 metros da rede antiga por tubulações de PEAD, com diâmetros variando entre 63 e 160 milímetros. Além disso, 172 ligações de água estão sendo renovadas.

No Jardim São Manoel, a DBO Engenharia Ambiental está conduzindo a troca de 1.149,60 metros da r

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP