Santa Bárbara inicia ações do Plano de Comunicação para reforçar combate à dengue

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste deu início às ações do Plano de Comunicação de 2026 com foco no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti no Município. Como realizado em todos os anos, as ações já estão sendo aplicadas em parceria com diversos setores da Administração e da sociedade civil, buscando garantir que as divulgações cheguem de forma eficiente aos diversos públicos.

Com foco em informar, mobilizar e orientar, o plano tem como objetivos conscientizar sobre prevenção e sintomas, orientar a população quanto às condutas corretas em caso de suspeita da doença, alertar em períodos críticos — como o de chuvas e aumento das temperaturas — e divulgar as ações realizadas pela Prefeitura, incluindo mutirões, visitas domiciliares e operações de limpeza.

A estratégia está organizada em quatro eixos principais. O primeiro é o da prevenção, que enfatiza orientações práticas, especialmente em épocas de chuva. O segundo eixo é o da orientação, com destaque para a identificação dos sintomas, os cuidados médicos adequados e a divulgação dos serviços da Rede Municipal de Saúde.

Por sua vez, o terceiro é o de alerta, que prevê boletins, índices, avisos e notificações de risco. O quarto eixo, de prestação de contas, apresenta as ações do Poder Público, como nebulizações, instalação de armadilhas, capacitações, eventos e demais medidas de controle das doenças.

Desenvolvido pela Diretoria de Comunicação Governamental, vinculada à Secretaria de Governo, e pela Secretaria de Saúde, o plano contempla diferentes públicos-alvo, entre eles a população em geral, escolas, comércios, empresas, entidades, comunidades religiosas e esportivas, condomínios, imprensa local e profissionais de saúde. Cada segmento receberá conteúdos e formatos específicos, garantindo uma comunicação acessível e adequada à realidade de cada público.

Nas redes sociais, como Instagram e Facebook, serão publicados, como nos anos anteriores, posts, carrosséis, Reels e stories interativos. Também haverá disparo de mensagens via canais oficiais, além de fixação e distribuição de materiais impressos. A campanha contará ainda com spots e reportagens na Rádio Santa Bárbara FM, emissora oficial do Município, releases para a imprensa e mídia kit, além de outras estratégias em estudo.

A programação de conteúdo seguirá um calendário contínuo. Nos meses de outubro e novembro de 2025, o foco é a prevenção e a conscientização sobre a doença. Em dezembro e janeiro, a comunicação será intensificada com alertas sobre o aumento da incidência do mosquito e reforço das orientações à população. Já de fevereiro a junho, o trabalho se concentrará na divulgação de boletins de casos, alertas de risco e ações de mobilização comunitária.

A Diretoria de Comunicação Governamental ressalta que pede apoio de todos os públicos para a disseminação das ações e a utilização do mídia kit, que estará disponível no link linktr.ee/prefeiturasbo e também em material impresso para retirada no Departamento de Vigilância em Zoonoses que está localizado na Estrada da Cachoeira, 1.365, bairro São Joaquim, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. Os cidadãos também podem entrar em contato pelo telefone (19) 3463.8099.

