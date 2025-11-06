Crise política nos EUA: shutdown já afeta economia e o dia a dia da população

Paralisação do governo chega à sexta semana e começa a gerar atrasos em serviços e processos, inclusive de imigração

A crise política nos Estados Unidos se intensifica à medida que o shutdown — a paralisação parcial do governo federal — completa seis semanas sem perspectiva concreta de resolução.

O impasse orçamentário, que começou em 1º de outubro após o Congresso não aprovar o novo pacote de financiamento, já afeta o funcionamento de agências e serviços públicos essenciais, gerando impactos econômicos e administrativos em todo o país.

Segundo estimativas da Congressional Budget Office (CBO), o prolongamento da paralisação pode custar até US$ 14 bilhões à economia americana. Além de comprometer programas sociais, o bloqueio começa a se refletir em áreas como comércio, segurança alimentar, transporte e, mais recentemente, imigração.

A paralisação do governo também já atinge o setor aéreo nos Estados Unidos. A Federal Aviation Administration (FAA) anunciou que, diante da falta de pagamento de cerca de 13 mil controladores de tráfego aéreo e milhares de agentes da segurança aérea, irá reduzir em até 10% o movimento em aproximadamente 40 aeroportos de grande fluxo a partir desta sexta-feira, 07/11, numa tentativa de mitigar o risco à segurança operacional.

De acordo com o advogado e professor de pós-graduação em direito migratório, Dr. Vinicius Bicalho, licenciado nos Estados Unidos e mestre pela Universidade do Sul da Califórnia, o shutdown não paralisa completamente o sistema de imigração, mas desacelera pontos estratégicos, criando atrasos e incertezas que exigem planejamento jurídico cuidadoso.

Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) segue em funcionamento porque é financiado principalmente por taxas pagas pelos próprios solicitantes. No entanto, o Departamento do Trabalho (DOL) e o sistema E-Verify, responsáveis por autorizações e certificações de emprego, enfrentam lentidão. Isso afeta diretamente a tramitação de vistos de trabalho, como os H-1B e PERM, além de impactar empresas que contratam profissionais estrangeiros.

Os atrasos tendem a surgir principalmente nos processos que dependem de certificações laborais. Sem esses documentos, o trâmite para solicitação de vistos pode ficar temporariamente suspenso, explica o Dr. Bicalho. Ele ressalta que empregadores devem se antecipar, ajustando prazos e contratos para evitar prejuízos.

No caso dos estudantes internacionais, a situação é mais estável. O sistema SEVIS, que monitora alunos estrangeiros, é mantido por fontes próprias de financiamento. Ainda assim, o especialista recomenda cautela. Famílias e estudantes precisam acompanhar de perto seus processos, manter contato constante com o advogado e documentar eventuais atrasos para evitar complicações futuras, orienta.

Para quem tem processos em andamento, o ideal é verificar o status de cada órgão envolvido, registrar todas as comunicações, avaliar prazos e considerar a possibilidade de extensão em casos de atraso comprovado. Empresas devem revisar políticas internas e garantir conformidade com exigências de verificação de elegibilidade de trabalho.

Mesmo com parte do sistema funcionando, os reflexos da paralisação são inevitáveis. O impacto pode parecer pequeno no início, mas se o impasse persistir, o acúmulo de pendências vai se refletir em meses de espera adicionais, destaca o Dr. Bicalho.

O advogado reforça que o cenário pede atenção e preparo. A recomendação é acompanhar de perto, manter a documentação organizada e buscar orientação jurídica antes de tomar qualquer decisão. O planejamento é o melhor instrumento para atravessar períodos de instabilidade como este, conclui.

