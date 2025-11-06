Crise política nos EUA: shutdown já afeta economia e o dia a dia da população

Paralisação do governo chega à sexta semana e começa a gerar atrasos em serviços e processos, inclusive de imigração

A crise política nos Estados Unidos se intensifica à medida que o shutdown — a paralisação parcial do governo federal — completa seis semanas sem perspectiva concreta de resolução.

O impasse orçamentário, que começou em 1º de outubro após o Congresso não aprovar o novo pacote de financiamento, já afeta o funcionamento de agências e serviços públicos essenciais, gerando impactos econômicos e administrativos em todo o país.

Segundo estimativas da Congressional Budget Office (CBO), o prolongamento da paralisação pode custar até US$ 14 bilhões à economia americana. Além de comprometer programas sociais, o bloqueio começa a se refletir em áreas como comércio, segurança alimentar, transporte e, mais recentemente, imigração.

A paralisação do governo também já atinge o setor aéreo nos Estados Unidos. A Federal Aviation Administration (FAA) anunciou que, diante da falta de pagamento de cerca de 13 mil controladores de tráfego aéreo e milhares de agentes da segurança aérea, irá reduzir em até 10% o movimento em aproximadamente 40 aeroportos de grande fluxo a partir desta sexta-feira, 07/11, numa tentativa de mitigar o risco à segurança operacional.

De acordo com o advogado e professor de pós-graduação em direito migratório, Dr. Vinicius Bicalho, licenciado nos Estados Unidos e mestre pela Universidade do Sul da Califórnia, “o shutdown não paralisa completamente o sistema de imigração, mas desacelera pontos estratégicos, criando atrasos e incertezas que exigem planejamento jurídico cuidadoso“.

O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) segue em funcionamento porque é financiado principalmente por taxas pagas pelos próprios solicitantes. No entanto, o Departamento do Trabalho (DOL) e o sistema E-Verify, responsáveis por autorizações e certificações de emprego, enfrentam lentidão. Isso afeta diretamente a tramitação de vistos de trabalho, como os H-1B e PERM, além de impactar empresas que contratam profissionais estrangeiros.

“Os atrasos tendem a surgir principalmente nos processos que dependem de certificações laborais. Sem esses documentos, o trâmite para solicitação de vistos pode ficar temporariamente suspenso“, explica o Dr. Bicalho. Ele ressalta que empregadores devem se antecipar, ajustando prazos e contratos para evitar prejuízos.

No caso dos estudantes internacionais, a situação é mais estável. O sistema SEVIS, que monitora alunos estrangeiros, é mantido por fontes próprias de financiamento. Ainda assim, o especialista recomenda cautela. “Famílias e estudantes precisam acompanhar de perto seus processos, manter contato constante com o advogado e documentar eventuais atrasos para evitar complicações futuras“, orienta.

Para quem tem processos em andamento, o ideal é verificar o status de cada órgão envolvido, registrar todas as comunicações, avaliar prazos e considerar a possibilidade de extensão em casos de atraso comprovado. Empresas devem revisar políticas internas e garantir conformidade com exigências de verificação de elegibilidade de trabalho.

Mesmo com parte do sistema funcionando, os reflexos da paralisação são inevitáveis. “O impacto pode parecer pequeno no início, mas se o impasse persistir, o acúmulo de pendências vai se refletir em meses de espera adicionais“, destaca o Dr. Bicalho.

O advogado reforça que o cenário pede atenção e preparo. “A recomendação é acompanhar de perto, manter a documentação organizada e buscar orientação jurídica antes de tomar qualquer decisão. O planejamento é o melhor instrumento para atravessar períodos de instabilidade como este“, conclui.

Quem é Vinícius Bicalho

– Advogado licenciado nos EUA, Brasil e Portugal;

– Sócio fundador da Bicalho Legal Consulting P.A.;

– Mestre em direito nos EUA pela University of Southern California;

– Mestre em direito no Brasil pela Faculdade de Direito Milton Campos (MG);

– Membro da AILA – American Immigration Lawyers Association;

– Responsável pelo Guia de Imigração da AMCHAM;

– Professor de Pós-graduação em direito migratório;

– O único advogado brasileiro citado na lista de “profissionais confiáveis” dos principais jornais americanos, como The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, USA Today e The Los Angeles Times.

Assessoria jurídica especializada

