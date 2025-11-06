Paço Municipal de Americana recebe edição da Feira Criativa nesta 6ª-feira

O Paço Municipal de Americana vai receber nesta sexta-feira (7), a partir das 10h30, uma edição especial da Feira Criativa, criada por meio do programa Futuro Certo, com expositores de diversos produtos, visando incentivar a inclusão produtiva e o empreendedorismo. A feira é aberta à população e poderá ser visitada até as 16h.

No local, serão expostos e vendidos alimentos, como biscoitos e doces, itens de utilidades, roupas, artigos de cama, mesa e banho, perfumaria e cuidados pessoais, moda pet, decoração, velas, acessórios, plantas ornamentais, entre outras opções. O programa Futuro Certo, lançado na gestão do prefeito Chico Sardelli, é desenvolvido pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico.

Oportunidade

“A Feira Criativa oferece oportunidade aos produtores locais, proporcionando inclusão produtiva e geração de renda e impulsionando os negócios e o empreendedorismo. A população pode conhecer e adquirir uma diversidade de produtos artesanais e de qualidade”, destacou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Estarão expostos produtos de Microempreendedores Individuais (MEIs), que trabalham por conta própria e se formalizam como pequenos empresários para ter um CNPJ, emitir notas fiscais e obter acesso a benefícios previdenciários.

Incentivo

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, ressaltou a importância da feira para o incentivo aos empreendedores. “O empreendedorismo é uma forma maravilhosa de geração de renda e de inclusão social. Sempre estimulamos e damos suporte, dentro dos nossos cursos, para que a população empreenda e seja dona do próprio negócio, e ficamos muito felizes em ver a materialização desse trabalho nas feiras criativas”, disse.

“É um prazer receber a Feira Criativa no Paço Municipal e contribuir com o programa Futuro Certo, que está de parabéns pela iniciativa. Os empreendedores poderão apresentar seus trabalhos aos nossos servidores públicos e garantir a sustentabilidade do seu negócio. Todos serão bem-vindos”, enalteceu o secretário de Administração, Eduardo Flores.

