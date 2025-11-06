Previsão de tempestades para região este final de semana. Frente fria deve chegar já na sexta-feira

Previsão de tempestades

Novos episódios de chuvas intensas, volumosas e generalizadas são esperados para sexta-feira e sábado, em virtude da aproximação e passagem de uma frente fria pelo estado.

A previsão para a sexta-feira é de céu nublado e com possibilidade de chuvas leves e isoladas no litoral durante madrugada e começo da manhã, mas com céu abrindo ao longo do dia. Nas demais áreas, predomínio de sol pela manhã, mas com aumento de nebulosidade a partir da tarde.

Esses períodos de sol favorecem temperaturas bastante elevadas, que deverão superar a marca de 32°C em amplas áreas do estado, podendo atingir os 35°C ou mais no oeste e norte paulistas.

Para todas as áreas do estado, a aproximação de uma frente fria reforça as áreas de instabilidade, proporcionando chuvas, especialmente na forma de tempestades, a partir da tarde (principalmente final da tarde) de sexta-feira. Há possibilidade de chuvas intensas e volumosas, com rajadas de vento e muitos raios entre a tarde e a noite de sexta-feira, e chuvas generalizadas deverão se prolongar pelo sábado, inclusive durante a madrugada.

