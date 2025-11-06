Teatro de Americana recebe espetáculo de ballet “No Mundo dos Doces” no sábado

Leia + sobre diversão e arte

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe neste sábado (8), às 20h, o espetáculo de ballet “No Mundo dos Doces”, apresentado pela Escola Ballet Giovana Menuzzo, de Sumaré. Os ingressos custam de R$ 50,00 a R$ 100,00 e estão à venda na bilheteria do teatro, na Rua Gonçalves Dias, nº 696, no Jardim Girassol. A classificação é livre.

A história acompanha duas crianças que brincam, dançam, adormecem e despertam em um universo mágico – um lugar onde tudo é feito de cores, sabores e sonhos. Lá, elas vivem aventuras cheias de encantamento, cercadas por deliciosas surpresas e personagens que tornam essa jornada inesquecível. Ao final, surge a dúvida: elas realmente visitaram o doce mundo da fantasia ou teria sido apenas um sonho?

Alunas

O espetáculo leva ao palco do Teatro Lulu Benencase todas as alunas de ballet e jazz da escola e terá ainda a participação do bailarino convidado Carlos Gomes.

“As apresentações de dança têm lugar cativo na programação cultural de fim de ano em Americana, reunindo dançarinos de todas as idades, seus familiares e os fãs da manifestação artística”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP