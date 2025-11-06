Handebol feminino e Malha de Americana são destaque em competições

Handebol feminino de Americana está na final da Liga do Interior em duas categorias

As equipes femininas de handebol da Secretaria de Esportes de Americana garantiram vagas nas finais da Liga de Handebol do Interior (LHI) em duas categorias: infantil (série prata) e cadete. As classificações foram confirmadas após vitórias nas semifinais, disputadas no último fim de semana.

No sábado (1), pela categoria infantil (série prata), o time americanense superou a equipe ACH/Campinas pelo placar de 24 a 10 e, agora, aguarda na decisão o vencedor da partida entre Indaiatuba e Vargem Grande do Sul, que se enfrentam no próximo dia 15, em São José do Rio Pardo.

Já no domingo (2), pela categoria cadete, Americana assegurou a vaga na final com uma vitória equilibrada diante de Mogi Guaçu, por 32 a 24, e enfrenta na decisão a equipe do Guarani de Campinas.

O treinador Jurandir Barbosa, o Didi, ressaltou o empenho das atletas durante a competição. “Gostaríamos de parabenizar as meninas pelo ótimo desempenho em ambas as categorias. Elas têm se dedicado muito nos treinamentos e enfrentaram equipes bem fortes para chegar até aqui. Agora é manter o foco e a união para buscar o título”, afirmou.

“O handebol feminino de Americana vive uma grande fase. Essa classificação para as duas finais mostra o comprometimento das atletas e de toda a comissão técnica, além do trabalho de base que temos desenvolvido. Estamos muito orgulhosos e na torcida por mais conquistas para nossa cidade”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

As duas finais serão disputadas no dia 30 de novembro (domingo), no ginásio da Praça de Esportes Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga, em Americana.

Malha disputa título inédito do Campeonato Paulista neste domingo

A equipe de malha da Secretaria de Esportes de Americana disputa neste domingo (9) a segunda partida da final do Campeonato Paulista da modalidade, em busca do título inédito da competição. No primeiro confronto, jogando em casa, na Praça de Esportes da Vila Bertini, o time americanense venceu a Ferroviária de Pindamonhangaba por 6 a 0 e abriu uma ótima vantagem para o jogo da volta, na casa dos adversários.

O técnico da equipe, Adenir Santos, destacou o empenho dos atletas e o clima de confiança no grupo. “Temos um time experiente e muito unido, que se preparou com seriedade para esta competição. Conseguir a vantagem na primeira partida contra uma das melhores equipes do estado nos deixa bastante confiantes para a conquista desse título inédito para Americana”, afirmou.

O secretário de Esportes, Marcio Leal, também ressaltou o feito e o momento especial vivido pela modalidade. “A malha de Americana vem mostrando um excelente trabalho, representando muito bem o município e inspirando atletas de outras modalidades. A cidade estará torcendo por mais essa conquista, que seria histórica”, disse.

